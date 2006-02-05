ژاپن خواستار تقويت روابط با ناتو

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، توكيو هيچ اشاره اي به تصميم خود براي پيوستن به ناتو نكرد.



ياسوهيسا شيوزاكي امروز در كنفرانس امنيتي بين المللي در مونيخ آلمان اين اظهارات را اعلام كرد.



اين مقام ژاپني در جمع گروهي از مسئولان و كارشناسان امور دفاعي كه از جمعه گذشته در شهر مونيخ گردهم آمدند، گفت : " به اعتقاد من به هر ميزان كه ناتو ماموريتهايش را به مناطقي كه ما نيز در آن فعاليت مي كنيم، توسعه دهد،همكاري روزافزوني ميان ناتو و ژاپن به وجود خواهد آمد.



وي در اين زمينه به ماموريت انسان دوستانه اخير ناتو در پاكستان، علاوه بر نيروهاي چند مليتي كه اين سازمان رهبري آن را در افغانستان برعهده دارد، اشاره كرد.



ياپ هوپ دي شفر دبيركل ناتو نيز خواستار برقراري روابط ميان ناتو و ژاپن علاوه بر كشورهاي ديگر حوزه اقيانوس آرام مانند كره جنوبي،استراليا يا نيوزيلند شد.



پيمان ناتو شركاي خود را درآنسوي غربي مديترانه و نيز در جهان عرب در چارچوب برنامه هاي همكاري افزايش داده است، اما روابط رسمي با كشورهاي آسيايي به استثناي آسيانه ميانه ندارد.



از سوي ديگر، دي هوپ شفر اولين دبيركل پيمان ناتو است كه سال گذشته از ژاپن و نيوزيلند ديدار كرده بود.



اخيرا خوزه ماريا ازنار نخست وزير سابق اسپانيا خواستار آن شده بود كه پيمان ناتو درهاي خود را به روي دولتهايي مانند ژاپن، استراليا، و اسرائيل باز كند.



دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا در سخناني در كنفرانس بين المللي مونيخ برقراري روابط ميان ناتو و اين دولتها را عادي توصيف كرد.



وي افزود: به اعتقاد من رابطه با كشورهايي مانند ژاپن و استراليا در اين مفهوم مي گنجد.



رامسفلد گفت : پيمان جديد ناتو اقرارمي كند كه ماهميت تهديدها فراگير است.



از سوي ديگر، بيش از 1700 تن در مركز شهر مونيخ در اعتراض به برگزاري چهل و دومين كنفرانس بين المللي درباره امنيت تظاهرات كردند، در كنفرانس مونيخ شماري زيادي از مسئولان سياسي از كشورهاي مختلف جهان شركت كردند.

اين كنفرانس از جمعه با حضور كارشناسان و مقامات دفاعي و امنيتي به طور غير رسمي آغاز گرديد و قرار است امروز به كار خود پايان دهد؛ در اين كنفرانس دفاعي- امنيتي كه 42 دور است، تاكنون برگزار شده است بيش از 300 كارشناس و مقامالت دفاعي در آن شركت دارند و موضوع هسته اي ايران، تروريسم از محورهاي آن اعلام شده است.