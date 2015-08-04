به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ترابی نژاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فضل اله نصرالهی معاون فرمانداری پلدختر امروز از سمت خود بر کنار و به آموزش و پرورش بازگشت.

وی افزود: کریم میرزایی بخشدار مرکزی پلدختر امورات فرمانداری را تا تعیین معاون جدید فرمانداری پیگیری می کند.

وی جابجایی در عرصه مدیریتی را یک امر طبیعی دانست و گفت: تغییر و تحول در بنیه اجرایی یک امر متداول و مرسوم بوده و مسئولیت ها یک امر مقطعی و فرصتی برای خدمت به مردم است.

ترابی نژاد با بیان این که پست های مدیریتی متعلق به شخص خاصی نیست، افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت ها فرصتی برای خدمت رسانی و خدمتگزاری به مردم است و مدیران نباید به این سمت ها نگاه ابزاری داشته باشند.

وی تصریح کرد: تغییر و تحول مدیریتی در راستای بهبود خدمت به مردم و تعالی سازمانی صورت گرفته و مهمترین رسالت مسئولان خدمتگزاری به مردم و گره گشایی از مشکلات جامعه است.

فرماندار پلدختر با بیان این که خدمتگزاری مهمترین اصل مسئولیت در نظام اسلامی است، گفت: مدیران باید در این راستا فعالیت های خود را انجام دهد.