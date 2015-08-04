به گزارش خبرنگار مهر، احمد صافی در سومین روز از سی و دومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش که در سالن همایش‌های برج میلاد در حال برگزاری است، گفت: بخشنامه استفاده بهینه از ۷۶۰ هزار بازنشسته کشور که امسال ۳۸ هزار فرهنگ بازنشسته نیز به آن اضافه می‌شود، توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شده است.

وی افزود: ۶۲ درصد بازنشستگان کشور متعلق به وزارت آموزش و پرورش است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان اظهار کرد: بخشنامه اول در راستای سند تحول است که باید از بازنشستگان به عنوان مشاوران مدیران استفاده کرد.

صافی ادامه داد: همچنین استفاده از بازنشستگان به عنوان مشاوران سازمان در ۱۰۵ هزار مدرسه از اول مهرماه این بخشنامه ابلاغ می‌شود.

وی با سه درخواست از مسئولین عنوان کرد: استدعا دارم تبعیضی که میان کارکنان وزارت آموزش و پرورش با سایر سازمان‌ها وجود دارد، رفع شود و به سلامت روان، روح و اجتماعی بازنشستگان توجه ویژه‌ای شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان با بیان اینکه اجرای طرح لایحه رتبه‌بندی معلمان بسیار عالی است، گفت: اما تکلیف بازنشستگان گذشته در این طرح چیست؟ باید لایحه رتبه‌بندی معلمان شامل بازنشستگان نیز شود.