بغداد - دمشق ؛ پيشگامي به سوي آشتي

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، فارق الشرع وزير امور خارجه سوريه در جديدترين موضع گيري نسبت به روابط دمشق - بغداد اعلام كرد دو كشور پس از تشكيل دولت جديد در بغداد ، روابط ديپلماتيك خود را از سر خواهند گرفت .

روابط ديپلماتيك سوريه و عراق در سال 1980 در سايه رقابت حزب بعث عراق و سوريه در سطح منطقه و در نهايت با برچسب حمايت دمشق از تهران در طول جنگ تحميلي قطع شد . وضعيت فوق در دوران پس از سرنگوني رژيم بعث عراق نيز همچنان پابرجا بود.

مناقشه لبنان و سوريه در جريان قتل رفيق حريري و فشار آمريكا به دمشق باعث شد كه برخي رهبران عراق نيز به تاسي از فرامين اشغالگران آمريكايي بر طبل ضد سوري بنوازند و اين كشور را به انجام عمليات تروريستي در خاك عراق متهم كنند .

با برگزاري انتخابات پارلماني عراق و تشكيل دولت فراگير در آينده و با فروكش نسبي حملات تروريستي ، تمايل مقامات سوري در برقراري روابط بيش از همسايه عراقي نمايان شده است چرا كه مقامات سوري برعدم استقلال عمل كافي رهبران عراق و سياست هاي تفرقه افكنانه آمريكا مابين روابط دو كشور آگاهند . برهمين اساس بازگشايي سفارتخانه هاي دو كشور و برقراري روابط ديپلماتيك زمينه را براي گفتگوهاي مستقيم به منظور حل اختلافات فراهم مي سازد.

تا زمان مشخص شدن نتيجه تحقيقات قاضي بلژيكي تيم تحقيق ترور رفيق حريري ، دولت سوريه يك فراغت فشار ديپلماتيك پنج ماهه را در پيش رو دارد . علاوه بر اين درگير شدن آمريكا و اروپا درديگر بحران هاي منطقه اين فرصت را براي دمشق مهيا كرده است تا روابط خود را با دولت هاي همجوار به ويژه با عراق كه با قطع روابط 26 ساله رو به رو هستند ، بهبود بخشد .

بازگشايي سفارتخانه هاي عراق و سوريه در خاك يكديگر مي تواند حامل نكاث ثمربخش زيادي براي دو طرف باشد . برقراري ارتباط مستقيم بسياري از پتانسيل هاي اقتصادي دو كشور را پويا خواهد كرد و فرصتهاي اشتغالزايي جديدي را براي طرفين ايجاد خواهد كرد .

با توجه به دسترسي سوريه به آب هاي آزاد بين المللي ، وابستگي بغداد به بندر عقبه اردن در صورت استفاده از بنادر سوريه كاهش خواهد يافت و اين كشور در چانه زني هاي اقتصادي مي تواند از تعدد مسيرها به عنوان يك راهبرد استفاده كند .

روابط فرهنگي كشور با بازگشايي سفارتخانه ها از حالت خنثي خارج مي گردد و صنعت توريسم با توجه به وجود مراكز زيارتي در دو كشور رونق مي يابد .

در پايان ارزيابي مهر بر اين است تجديد همكاري دو كشور مسلمان عراق و سوريه ، سلسله التهاب هاي سياسي گريبانگير منطقه را كه به صورت مزمن در طول چند دهه گذشته گرفتار آن است ، تا حدود زيادي كاهش دهد و ساير كشورهاي دوست منطقه از جمله براي ج.ا. ايران نيز فاز همكاريهاي جديدتري در ابعاد سياسي ، فرهنگي و اقتصادي به ارمغان آورد .