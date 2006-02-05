به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهور عصر يكشنبه در جلسه هيات وزيران با بيان اينكه دهه فجر به عنوان امتداد نهضت انبياء دريچه اي جديد به روي بشريت باز كرد، گفت: اين دوران جديد زمينه اي براي شكوفائي و پرورش استعدادهاي بشري شد و يكبار ديگر در برهوت حاكميت قدرت هاي مادي و شيطاني، صلاي توحيد سرداده شده و ملت ايران پرچم توحيد و خداپرستي را بر دوش گرفت.

دكتر احمدي نژاد با گراميداشت ياد امام خميني (ره)، شهدا و ايثارگران خاطرنشان كرد: روز 22 بهمن هر سال روزي است كه ملت ايران ايستادگي و تعهد خود را به خط نهضت حسيني و ادامه حركت انبياء تكرار مي كند و تجديد ميثاق ملت در 22 بهمن در واقع يك نوع، زنده و نو شدن و انرژي گرفتن حركت ملت ايران است.

رئيس جمهور تصريح كرد: مطمئن هستيم كه ملت آگاه و عزيز ايران امسال نيز راهپيمايي 22 بهمن را بهتر، پرشورتر و گسترده تر از گذشته برگزار خواهند كرد و نظرات خود در زمينه مسائل گوناگون داخلي و خارجي را با صداي بلند فرياد خواهد كرد.

در جلسه امروز هيات دولت، بهروز همتي به اتفاق آراء به عنوان استاندار جديد خراسان شمالي انتخاب شد.

همچنين در اين جلسه، تعدادي از پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي به تصويب رسيد.