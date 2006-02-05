گزارش "مهر" از مراسم همبستگي با مردم كشمير با سخنان سفير جديد پاكستان در تهران

به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر، در اين مراسم كه شماري از شخصيتهاي سياسي و فرهنگي پاكستان و برخي كشورهاي ديگر حضور داشتند، شفقت سعيد سفير جديد پاكستان در ايران بر ضرورت حل عادلانه و مسالمت آميز مسئله كشمير و بازگرداندن حقوق ملت كشمير به آنها بر اساس قوانين بين المللي تاكيد كرد.وي تصريح كرد كه ايران و رهبران اين كشور مي دانند كه پاكستان در كنار ايران قراردارد، همانطور كه اين دو كشور در يك منطقه در كنار هم حضور دارند .شفقت سعيد گفت : جمهوري اسلامي ايران از ملت مظلوم و مسلمان كشمير حمايت مي كند .سفير پاكستان گفت : اسلام آباد از دولت ايران و رهبري آن و به ويژه ملت مسلمان آن به خاطر حمايتهاي همه جانبه از مبارزات برحق ملت مظلوم كشمير و حمايت از مواضع دولت پاكستان در اين زمينه قدرداني مي كند.وي تصريح كرد: به علت اينكه هند و پاكستان هر دو قدرت هسته اي هستند، قطعا مسئله كشمير راه حل نظامي ندارد، بلكه بايد اين مشكل از راه مسالمت آميز حل وفصل گردد.وي به اظهارات رهبران هند در گذشته از جمله مهاتما گاندي و جواهر لعل نهرو اشاره كرد كه تاكيد كرده بودند مسئله كشمير بايد بر اساس خواسته مردم اين منطقه حل و فصل شود و آنها از طريق يك رفراندوم درباره اينكه به پاكستان ملحق شوند يا هند، تصميم بگيرند.شفقت سعيد گفت : اما هند رفراندوم را مناسب نمي داند و مذاكرات دوجانبه را راه حل دانسته است در دو سال گذشته مذاكرات ميان هند و پاكستان براي حل مسئله كشمير نتيجه بخش نبوده است و اغلب به بن بست رسيده است.وي با اشاره به حضور نظامي هند در كشمير و اقدامات سركوبگرانه نظاميان اين كشور عليه مردم مظلوم كشمير اظهار داشت : حضور 700 هزار نظامي هندي در منطقه كشمير نشان دهنده حضور هند براي سركوب آرمانهاي آزاديخواهانه مردم مسلمان كشمير است، هند نخواهد توانست جنبش و مبارزه مردم كشمير را سركوب كند و آنها را از حق تعيين سرنوشت خود محروم كند.

سفير جديد پاكستان در تهران گفت :مسئله كشمير بايد از طريق مذاكرات و مسالمت آميز حل و فصل شود، مسئله كشمير مسئله خاك نيست ، بلكه مسئله سرنوشت يك مردم و حقوق از دست رفته آنها است كه قوانين بين المللي بر آن صحه گذاشته است.



به گفته وي ، مردم كشمير مي خواهند به پاكستان ملحق شوند، چون ريشه و پيوندشان با هم مشترك است.



سعيد افزود: پاكستان اقدامات زيادي براي اعتماد سازي انجام داده است، اما انتظار دارد كه هند نيز متقابلا چنين اقداماتي از خود نشان دهد.



وي بر ضرورت كاهش نظاميان هندي در كشمير تاكيد كرد و گفت : پاكستان پيشنهاد داده است تا نيروهاي هندي از منطقه كاهش پيدا كنند و منطقه غير نظامي شود واراده ملت كشمير محترم شمرده شود.



شفقت سعيد گفت : مسئله كشمير از اين نظر به مسئله فلسطين نزديك كرد كه هر دو ملت فلسطين و كشمير تحت اشغال و سركوب قراردارند وهمانگونه كه صهيونيستها به سركوب ملت فلسطين مي پردازند، در كشمير نيز نيروهاي اشغالگر به سركوب مردم مسلمان اين منطقه دست مي زنند.

شفقت سعيد سفير جديد پاكستان در جهوري اسلامي ايران



در پايان اين مراسم فيلمي از رنج و سختي هاي مردم مسلمان كشمير به نمايش درآمد كه در آن به كشته شدن بيش از 100 هزار مسلمان در راه مبارزه براي دستيابي به حقوق مشروعشان و مفقود الاثرشدن هزاران تن ديگر اشاره شده است و نقض آشكار حقوق مردم مسلمان در اين فيلم نشان داده شد، در اين فيلم به گفته يكي از مسئولان سفارت پاكستان در ايران، پيوند ميان هند و اسرائيل و اينكه تروريسم دولتي اسرائيل در سرزمينهاي اشغالي فلسطيني را نيروهاي هندي هم در كشمير اشغالي هم دنبال مي كنند، به تصوير كشيده شده است.



از سوي ديگر پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان و شوكت عزيز نخست وزير اين كشور در پيامهاي جداگانه اي بر ضرورت دستيابي ملت مظلوم كشمير به حق تعيين سرنوشت و حقوق مشروعشان بر اساس قطعنامه هاي شوراي امنيت تاكيد كردند.



مشرف در پيام خود گفت : از هند مي خواهيم كه وضعيت حقوق انساني را در كشمير تحت اشغال خود بهبود بخشد، ما از هند مصرانه خواسته ايم تا تمامي زندانيان سياسي را بدون تاخير آزاد كند، جامعه بين المللي هم بايد به وضعيت مردم كشمير توجه نشان دهد و براي حل و فصل آن بر اساس آرمانهاي مردم كشمير اقدام نمايد.



وي افزود: اسلام آباد بر اين باور است كه مردم كشمير يك طرف مناقشه مي باشند و جزو روند صلح قرار گيرند و به حقوق مشروعشان دست پيدا كنند.



شوكت عزيز نخست وزير پاكستان نيز در پيام خود تصريح كرد كه پاكستان همواره از يك راه حل عادلانه و مسالمت آميز براي حل مشكل كشمير بر اساس قطعنامه هاي مربوطه سازمان ملل و آرمانهاي ملت كشمير حمايت اخلاقي، سياسي، و ديپلماتيك به عمل آورده است و به منظور حل و فصل تمام اختلافات باقي مانده و اين مناقشه ديرينه وارد مذاكرات جدي و هدفمندي با هند شده ايم.



عزيز افزود: اسلام آباد همواره بر ضرورت پايان يافتن خشونتن و نقض حقوق بشر در كشمير تحت اشغال هند تاكيد كرده است و به همين علت پيشنهاد غير نظامي كردن مراكز جمعيتي را به منظور آرامش و امنيت مردم كشمير مطرح كرده است.



مشرف و عزيز در پيامهاي خود با ابراز تاسف وتاثر از حادثه زلزله ويرانگر اكتبر2005 (مهرماه) و رنج فراواني كه ملت كشمير از اين حادثه تلخ متحمل شدند، حل فوري مشكل كشمير بر اساس قوانين بين المللي و به صورت عادلانه و منصفانه را خواستار شدند.