به گزارش خبرگزاری مهر، Spritam اولیه قرصی است که با فناوری چاپ سه بعدی و به صورت لایه لایه تولید شده است. این قرص همانند قرص های معمولی بوده و پس از مصرف با آب در بدن به سادگی حل می شود. این قرص برای بیمارانی تجویز می شود که به نوع خاصی از تشنج صرع مبتلا هستند.

دستگاه های پرینت سه بعدی چند سالی است که به صورت تجاری در کشورهای مختلف صنعتی مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه برای ساخت ماکت ها یا تهیه قطعات دقیق و پیچیده از روش پرینت سه بعدی استفاده می شود که باعث افزایش سرعت و دقت در ساخت قطعات شده است. در سال های اخیر و همزمان با رشد روز افزون فناوری پرینترهای سه بعدی، برخی از محققان نظامی حتی موفق به ساخت تفنگی با قابلیت شلیک شده اند.

محققان سازنده این دارو معتقدند، با استفاده از این سیستم چاپ می توان دوزهای قوی دارو را تا یک هزار میلی گرم در یک قرص جای داد. بیماران با مصرف این قرص می توانند بر حملات بیماری خود فائق آمده و سیستم بدنی خود را تحت کنترل داشته باشند. سازمان غذا و داروی امریکای FDA پیش از این مجوز ساخت دستگاه های پزشکی از جمله انواع پروتز و ایمپلنت که با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی تولید می شوند را صادر کرده بود اما این نخستین باری است که تولید و تجویز یک قرص با فناوری چاپ سه بعدی مجوز می گیرد.

تولید داروهایی به این شیوه می تواند تحول عظیمی در عرصه داروها باشد. Spritam در سه ماه نخست اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی عرضه خواهد شد.