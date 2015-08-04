به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی پیش از ظهر امروز در پیش از ظهر امروز در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه شهرداری که در شورای شهر اهواز برگزار شد، اظهار کرد: اهواز به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور نیازمند توسعه بوده و تدوین تصمیمات مدیریت شهری باید به اهل علم و اساتید دانشگاهی سپرده شود.

وی افزود: اگر بودجه پژوهشی، درآمد ناخالص ملی و حتی میزان توسعه کشور را با سایر کشورها مقایسه کنیم معلوم می شود که کشورهایی به پژوهش توجه بیشتری داده اند قطعا پیشرفته تر هستند.

شهردار اهواز تصریح کرد: هر چقدر که بیشتر به پژوهش اهمیت داده شود به تبع آن شاهد رشد و شکوفایی بیشتری خواهیم بود. در حقیقت هر اندازه که برای پژوهش اعتبار در نظر گرفته شود به همان اندازه نیز شاهد رشد، پیشرفت و توسعه خواهیم بود.

وی عنوان کرد: شهداری جزو نهادها و سازمان هایی است که عملکردش به صورت روزانه مورد نقد، بررسی و قضاوت قرار می گیرد برای همین هم در حوزه تصمیم گیری در بخش مدیریت شهری آزمون و خطا کردن اصلا جایز نیست.

وی ادامه داد: در بخش مدیریت شهری باید بهترین تصمیم ها را برای اداره شهر اتخاذ کرده و تصمیمات مبتنی بر کارهای غیر علمی اصلا ما را به جایی نمی ‌رساند.

موسوی گفت: خوشبختانه شهرداری اهواز در دوره چهارم شورای شهر بیشترین ارتباط علمی و تحقیقاتی را با دانشگاه‌های استان از جمله دانشگاه شهید چمران داشته و اکنون تدوین برنامه پنج ساله دوم شهرداری نیز به این دانشگاه واگذار شده است.

وی در پایان گفت: برنامه جامع پنج ساله دوم شهرداری اهواز به همت اساتید دانشگاه در همه حوزه‌ها و فرآیندهای شهری تدوین خواهد شد. تدوین این سند تاکنون بی سابقه بوده است.