۲ هزار نخبه و استعداد برتر با طرح تحقیقاتی کارت معافیت گرفتند

سردار سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه چه تعداد از نخبگان و استعدادهای برتر طی سال گذشته با انجام یک طرح تحقیقاتی، دوره خدمت خود را سپری کرده اند، گفت: حدد ۲ هزار نفر از نخبگان و استعداد های برتر طی سال گذشته به جای خدمت سربازی، طرح تحقیقاتی انجام دادند.

وی ادامه داد: نخبگان و استعداد های برتر که واجد شرایط هستند، توسط بنیاد ملی نخبگان به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح معرفی می شوند، سپس این افراد به انجام یک طرح تحقیقاتی می پردازند و با طی کردن دوره آموزشی کارت معافیت سربازی دریافت می کنند.

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح در باره طرح «سرباز تکنسین» که قرار است در دانشگاه فنی و حرفه ای اجرایی شود، گفت: این طرح در حد یک پیشنهاد است که این دانشگاه مطرح کرده، ابتدا بایستی در ستاد کل نیروهای مسلح بررسی شود، اگر موافقت شد، بستر قوانین آن فراهم خواهد شد.

سردارکمالی افزود: فعلا این طرح هیچ آثار اجرایی ندارد و بعید به نظر می رسد با آن موافقت شود چرا که جزئیات آن مشخص نیست و هیچ اقدام قانونی برای تصویب آن انجام نشده است.

وی اظهار داشت: خواهش ما از مسولان این است که مسایلی که به ذهنشان می رسد را سریع رسانه ای نکنند ابتدا مسیر قانونی را طی کرده، بسترهای اجرایی آن را فراهم کنند اگر مسیر قانونی طی شد، به مردم اعلام کنند.

به گزارش مهر، پیش از این دکتر مسعود شفیعی، رئیس دانشگاه فنی حرفه ای از اجرای طرح «تکنسین سرباز» در آینده نزدیک در این دانشگاه خبر داد که به موجب آن دانشجویان فنی دو سال تحصیل کرده و پس از آن دو سال در خدمت تولید و اشتغالزایی قرار گرفته و در مراکز صنعتی کار عملی انجام می دهند و دو سال دیگر نیز در مقطع کارشناسی ادامه تحصیل می دهند.