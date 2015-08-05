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۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۵۹

فیلم/ قفل‌های هوشمند با ساعت اپل باز می‌شوند

فیلم/ قفل‌های هوشمند با ساعت اپل باز می‌شوند

ساعت های هوشمند اپل با برقراری ارتباط با قفل های هوشمند می توانند امکانات جدید و متفاوتی را در اختیار کاربرانشان قرار دهند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، فناوری و تکنولوژی به بخش های مختلف زندگی انسان ها وارد شده تا زندگی راحت تری را برای آنها رقم بزند. محصول کاربردی کمپانی August که با نام  Smart Lock نیز شناخته می شود با ساعت های اپل ارتباط برقرار کرده تا هوشمند تر شوند.

کاربران با برقراری ارتباط بین ساعت های هوشمند و همینطور قفل ها می توانند از امکانات جدیدی برخوردار شوند. برای مثال، کاربران از راه دور می توانند قفل های منزل را به صورت هوشمند برای مهمانان خود باز کنند. برقراری ارتباط بین قفل های هوشمند و ساعت اپل می تواند برای افرادی که در بسته بودن درهای ورودی منزل تردید دارند یا افرادی که کلیدهای خود را فراموش می کنند، کاربردی باشد.

کد مطلب 2875250

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