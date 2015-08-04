به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و نفت تهران که در تاریخ نهم مردادماه برگزار شد تماشاگران منتسب به تیم تراکتورسازی تبریز اقدام به تخلف و فحاشی نسبت به یکی از داوران که در فصل گذشته برای این تیم قضاوت داشت، کردند. بر همین اساس و با توجه به ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی، باشگاه تراکتورسازی تبریز به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

در دیدار دو تیم پرسپولیس و پدیده خراسان که در ۹ مرداد برگزار شد، تماشاگران منتسب به تیم پرسپولیس اقدام به فحاشی نسبت به داور مسابقه کردند که طبق ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی، باشگاه پرسپولیس از سوی کمیته انضباطی به پرداخت پنجاه میلیون ریال جریمه محکوم شد.

همچنین در دیگر دیدار هفته نخست لیگ برتر در دیدار تیم های فولاد خوزستان و راه آهن که در تاریخ نهم مرداد برگزار شد، کمیته انضباطی به دلیل فحاشی تماشاگران منتسب به تیم فولاد خوزستان به این باشگاه به استناد ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی تذکر کتبی داد.

بازی بین تیمهای ملوان بندر انزلی و ذوب آهن اصفهان دیگر دیداری بود که در نهم مرداد برگزار شد که باشگاه ملوان انزلی به دلیل تخلف تماشاگران، اهانت به تیم مقابل و پرتاب بطری هنگام ضربه زدن به توپ توسط تیم مهمان، به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه شد. این رای بر اساس ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی توسط کمیته انضباطی صادر شد.

همچنین یحیی گل محمدی سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان به دلیل انجام مصاحبه و بیان مطلب که سبب تشویش اذهان عمومی و ایجاد وهن به فوتبال شده است، مطابق با ماده ۷۲ آیین نامه انضباطی به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. لازم به ذکر است که درخصوص قسمتی از اظهارات گل محمدی در مورد ایجاد شائبه در نتیجه مسابقات، با توجه به صلاحیت کمیته اخلاق پرونده جهت پیگیری به آن کمیته ارسال شد.

بهمن روشنایی سرپرست تیم استقلال خوزستان در دیدار تیمهای سپاهان اصفهان و استقلال خوزستان که در تاریخ هشتم مرداد در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد، به دلیل اعتراض به داور مسابقه پس از پایان مسابقه و اهانت به داوران مطابق با بند ۴ ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین سیروس نعمتی نژاد مربی تیم استقلال خوزستان هم به دلیل اهانت و اعتراض به داوران بر اساس بند ۴ ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

آرای صادره قطعی است.