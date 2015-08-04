به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا، اولین تفاهمنامه همکاری تجاری بین ایران و ایتالیا به امضا رسید. این تفاهمنامه بین ولی اله افخمی رئیس سازمان توسعه تجارت و روبرتو لونگو مدیرکل آژانس خارجی ایتالیا(ایچه) امضا شد.
در این تفاهمنامه به انتقال اطلاعات تجاری وبازرگانی دو کشور، اعزام هیاتهای بازرگانی، آموزش و... اشاره شده است.
هیات سیاسی و اقتصادی ایتالیا به مدت دو روز برای بررسی راهکارهای گسترش همکاری های دو کشور به ایران سفر کرده اند و با مقامات سیاسی و اقتصادی ایران دیدار کردند.
اولین تفاهمنامه همکاری جمهوری اسلامی ایران با یک کشور اروپایی پس از مذاکرات وین با ایتالیا به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا، اولین تفاهمنامه همکاری تجاری بین ایران و ایتالیا به امضا رسید. این تفاهمنامه بین ولی اله افخمی رئیس سازمان توسعه تجارت و روبرتو لونگو مدیرکل آژانس خارجی ایتالیا(ایچه) امضا شد.
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