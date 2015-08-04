به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا، اولین تفاهمنامه همکاری تجاری بین ایران و ایتالیا به امضا رسید. این تفاهمنامه بین ولی اله افخمی رئیس سازمان توسعه تجارت و روبرتو لونگو مدیرکل آژانس خارجی ایتالیا(ایچه) امضا شد.



در این تفاهمنامه به انتقال اطلاعات تجاری وبازرگانی دو کشور، اعزام هیات‌های بازرگانی، آموزش و... اشاره شده است.



هیات سیاسی و اقتصادی ایتالیا به مدت دو روز برای بررسی راهکارهای گسترش همکاری های دو کشور به ایران سفر کرده اند و با مقامات سیاسی و اقتصادی ایران دیدار کردند.