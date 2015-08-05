علیرضا صفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به دعوت بدمینتون باز همدانی به اردوی تیم ملی اظهار داشت: از سوی فدراسیون بدمینتون ۱۲ بازیکن نوجوان، جوان و امید به اردوی آمادگی نفرات منتخب پسران که در شهرستان تبریز برگزار می شود، دعوت شدند.

وی افزود: در بین دعوت شدگان به اردوی تیم ملی نام امیر جباری بدمینتون باز نوجوان استان و از سرمایه های بدمینتون همدان دیده می شود.

دبیر هیئت بدمینتون استان همدان با بیان اینکه امیر جباری از سرمایه های افتخار آفرین در ورزش بدمینتون استان همدان است، گفت: جباری با داشتن ۱۵ سال از برترین بدمینتون بازهای کشور و شماره یک کشور در رده سنی خود است.

صفی زاده عنوان کرد: این بازیکنان تا بیست و دوم مرداد ماه جاری زیر نظر مرتضی ولی دروی سرمربی تیم های ملی نوجوانان، جوانان و امید بدمینتون کشور در سالن بدمینتون شهر تبریز به تمرین خواهد پرداخت.

وی با اشاره به لزوم توجه به سنین پایه گفت: نونهالان در آینده قهرمانان این رشته خواهند بود و توجه فدراسیون بدمینتون و هیئت های استانی به امر استعدادیابی باعث شده تا این رشته ورزشی حرکت رو به رشدی داشته باشد.

دبیر هیئت بدمینتون استان همدان یادآور شد: کلاس های تابستانی همچون سالهای گذشته کار خود را آغاز کرده و مربیان استعدادیابی از بین نفراتی که در فصل تابستان جذب خواهند شد نفرات مستعد را انتخاب خواهند کرد.

صفی زاده با بیان اینکه همدان می تواند به یکی از پایگاه های قهرمانی بدمینتون کشور تبدیل شود، گفت: امکانات خوب ورزشی نظیر سالن و امکانات اسکان نشان دهنده آنست که همدان لیاقت این امر را دارد.