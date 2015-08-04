صدای پای روباه/ انگلیسی ها می آیند که بمانند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وطن امروز در گزارش اصلی خود در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد نوشت:

رد پای گرگ فرانسوی هنوز پاک نشده، صدای پای روباه می‌آید! انگلیسی‌ها میهمانان بعدی پاستور هستند! این بار اما آنها می‌آیند که بمانند!

روز گذشته منابع خبری از لغو تعلیق مجوز فعالیت شبکه انگلیسی بی‌بی‌سی در ایران خبر دادند. روز گذشته تسنیم گزارش داد مجوز فعالیت بی‌بی‌سی رسانه وابسته به دستگاه‌های امنیتی رژیم سلطنتی انگلیس که از سال‌ها پیش به دلیل اقدامات ضدامنیتی در ایران تعلیق شده بود، اخیراً با تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حجت‌الاسلام‌والمسلمین روحانی دوباره فعال شد. نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد دولت یازدهم در گفت‌وگو با تسنیم با تایید این خبر گفت: مجوز فعالیت بی‌بی‌سی برای تهیه گزارش صادر شده است.

وی افزود: صدور این مجوز با هماهنگی نیروهای انتظامی و مراکز اطلاعاتی و امنیتی انجام شده است. سخنگوی وزارت ارشاد گفت: یک گروه از خبرنگاران هلندی‌الاصل که برای بی‌بی‌سی کار می‌کنند هم قرار است بزودی برای تهیه اخبار و گزارش وارد ایران شوند البته اندکی پس از انتشار این خبر، نوش‌آبادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران این خبر را اصلاح کرد و گفت: «متأسفانه خبر نادرست منتشر شده و قرار است بی‌بی‌سی یک هفته با رعایت تعهدات لازم، جوانب و حفظ حرمت کار خبری از مسائل هسته‌ای گزارشی تهیه کند.» وی افزود: دفتر بی‌بی‌سی در ایران از مدت‌ها قبل تعلیق بوده و همچنان هم مجوزی ندارد و تعلیق است و تنها برای یک هفته فعالیت خواهد کرد.

اما انتشار خبر لغو موقت تعلیق مجوز بی‌بی‌سی در ایران در حالی است که در ایران دیپلمات‌های حسن روحانی خود را برای پذیرایی از وزیر خارجه انگلیس آماده می‌کنند! سفری که می‌تواند بازگشایی سفارت انگلیس در تهران را که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی مطرح شد، تسریع کند. مجید تخت‌روانچی، معاون آمریکا و اروپای وزارت امور خارجه به تازگی در این‌باره در پاسخ به این سوال دیپلماسی ایرانی که «آیا زمینه یا زمانی برای بازگشایی سفارت‌های ایران و انگلیس تعیین شده و همچنین زمان سفر آقای هاموند به ایران نیز مشخص شده است؟» گفت: هنوز تاریخ دقیقی برای بازگشایی سفارت‌ها مشخص نشده است البته بخش کنسولی سفارت ایران در لندن فعال بوده و خدمات کنسولی خود را به ایرانیان مقیم انگلستان ارائه می‌دهد چرا که اگر این بخش فعال نبود، ایرانیان مقیم انگلستان برای دریافت ویزا باید به کشورهای همسایه می‌رفتند که هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شدند؛ در عین حال تعداد ایرانی‌های مقیم انگلستان نیز قابل توجه است. ارائه اینگونه خدمات نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

اقدامات بازگشایی سفارت انگلستان در ایران نیز فراهم شده است. فقط یکی، دو موضوع از نظر کارهای اداری باقی مانده و با لندن در این زمینه در تماس هستیم. آنها نیز اعلام کردند تا پایان سال میلادی سفارت بازگشایی می‌شود اما هنوز بر سر زمان مشخصی به نتیجه نرسیده‌ایم. زمانی که در لوزان بودیم، برای سفر آقای هاموند به ایران در موعد مقتضی صحبت‌هایی صورت گرفت اما هنوز پیگیری برای سفر انجام نشده است. با این حال شما شاهد سفر هیات‌های مختلف اروپایی به ایران هستید؛ درصددیم سفر آقای هاموند به ایران نیز در موقع مناسب انجام شود.

البته تمایلات دوجانبه برای بهبود مناسبات و نزدیکی بیشتر دولت روحانی با انگلیسی‌ها موضوعی نیست که از چشم ناظران بیرونی پنهان مانده باشد. خبرگزاری صدا و سیما اخیرا گزارشی را از روزنامه العرب ترجمه و منتشر کرد که نشان می‌دهد پالس‌هایی میان دولت روحانی و انگلیسی‌ها در منطقه نیز دریافت شده است. روزنامه العرب با اشاره به اینکه نحوه تعامل ایران و انگلیس با بحران‌های منطقه و جهان اختلافات ریشه‌ای دارد، نوشت: انگلیس در حال فراهم کردن مقدمات از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران است. به نوشته پایگاه اینترنتی روزنامه العرب چاپ لندن، ناظران مسائل سیاسی معتقدند اقدام انگلیس به کم کردن محدودیت‌های سفر به ایران برای اتباع خود مقدمه‌ای برای بازگشت روابط دیپلماتیک بین

دو کشور و آغاز مجدد فعالیت سفارتخانه‌های دو کشور است که از حدود ۴ سال پیش تعطیل شده‌است. ناظران مسائل سیاسی همچنین خاطرنشان کردند پس از توافق هسته‌ای بحث‌برانگیز، موضع کشورهای گروه ۱+۵ و اکثر متحدان انگلیس در سراسر جهان در قبال ایران تغییر یافت و به دنبال آن تغییر موضع انگلیس نیز موجب شد این کشور به دیگر کشورهای عضو گروه ۱+۵ ملحق شود. فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس می‌گوید رویکرد خصمانه ایران در سایه دولت حسن روحانی کمرنگ شده است.

هرچند ایران به تصمیم انگلیس مبنی بر کاهش محدودیت‌های سفر به این کشور که به نظر می‌رسد حداقل از نظر اقتصادی به نفعش خواهد بود، هیچ واکنشی نشان نداد اما دولت روحانی از آن استقبال خواهد کرد زیرا احتمالا موجب نزدیک شدن مجدد روابط میان دو کشور می‌شود هرچند این دو کشور در زمینه تعامل با بحران‌های منطقه و جهان اختلافات ریشه‌ای دارند. از نظر سیاستمداران انگلیسی توافق هسته‌ای که نیمه ماه گذشته میلادی بین ایران و ۶ کشور قدرتمند جهان امضا شد و نیز کاهش تحریم‌ها ضد ایران پارامترهای بازگشت روابط بین دو کشور را ترسیم می‌کنند بویژه اینکه دولت دیوید کامرون پیش از این به طور ضمنی اشاره کرد هم‌اکنون زمان برای پایان دادن به تنش بین دو طرف مناسب است.

سیاستمداران انگلیسی همچنین معتقدند تا زمان اعلام بازگشت روابط دیپلماتیک بین دو کشور، انگلیسی‌ها برای تکمیل مراحل سفر به ایران باید به سفارت سوئد یا هر یک از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی مراجعه کنند. العرب نوشت: از آغاز ریاست جمهوری روحانی در رسانه‌ها و اظهارات مسؤولان ایران نشانه‌هایی از احتمال زیاد بازگشت روابط بین لندن و تهران پدیدار شده است.