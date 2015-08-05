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۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ۸:۴۱

رقابت های ووشو سیستان و بلوچستان با قهرمانی زاهدان به پایان رسید

رقابت های ووشو سیستان و بلوچستان با قهرمانی زاهدان به پایان رسید

زاهدان- رقابت های ووشو قهرمانی بانوان سیستان و بلوچستان پس از سه روز تلاش ورزشکاران با قهرمانی زاهدان به پایان رسید.

رئیس هیئت ووشو سیستان و بلوچستان درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین دوه رقابت های قهرمانی استانی ووشو بانوان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد.

عباس شیبک افزود: در پایان این دوره از مسابقات که ۵۳ ووشوکار در خانه ووشو زاهدان به رقابت با هم پرداختند، تیم کانون زنان زاهدان توانست با شکست حریفان در مجموع امتیازی مقام قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

وی بیان کرد: همچنین تیم های ایرانشهر و زابل دوم و سوم شدند و کاپ اخلاق این رقابت ها نیز از سوی کمیته برگزاری مسابقات به تیم هیرمند اهدا شد.

کد مطلب 2875489

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