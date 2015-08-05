جانمایی مناسبی برای ساخت مساجد در دشتی صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصلح صبح چهارشنبه در جمع مسئولان شهرستان دشتی اظهار داشت: در حال حاضر ساخت و سازهای جدید که احداث می‌شود فاقد مسجد است که باید خیرین توجه ویژه‌ای به این امر کنند و قبل از ساخت مشورت بگیرند و جاهایی که نیاز است احداث شود.

وی با بیان اینکه در برخی از محله‌ها تراکم مساجد زیاد است، بر ضرورت تکمیل و ساخت مساجد در مسکن مهر و بسیجیان تاکید کرد.

مصلح ادامه داد: مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر اقامه فریضه نماز جماعت دارد که نیاز است مسئولان اهتمام ویژه‌ای به این امر مهم داشته باشند.

مصلح با اشاره به اینکه یکی از رسالت‌های مهم نظام فراهم کردن زمینه برای اقامه نماز است، بیان کرد: به برکت حضور حوزه‌های علمیه که در شهر خورموج وجود دارد، در اکثر مساجد شهرستان نماز جماعت برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: از ادارات شهرستان به‌واسطه فراهم کردن اقامه نماز جماعت در ماه مبارک رمضان تقدیر می‌شود و ما این آمادگی داریم با شروع سال تحصیلی در مدارس نیز طلاب خواهر و برادر در اختیار آنها قرار دهیم.

امام جمعه شهر خورموج اضافه کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، اکثر روستاهای پر جمعیت شهرستان دارای خانه عالم است و طلابی که در قالب طرح‌های مختلف دوست دارند به روستاها برای تبلیغ سفر کنند، این زمینه فراهم شده است و همچنین در روستاهایی که خانه عالم وجود ندارد، روحانیون دغدغه خانه نداشته باشند.

حجت الاسلام مصلح با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقامه نماز جماعت صبح، گفت: نماز جماعت صبح در برخی از جاها مظلوم واقع شده است که ضرورت دارد توجه ویژه‌ای به آن شود.

امام جمعه خورموج اضافه کرد: بانیان زمینه جذب حضور جوانان و نوجوانان را در مساجد فراهم کنند.

وی اظهار داشت: طرح تبلیغی به صورت هفتگی در روستاها برگزار می‌شود و اکثر روستاهای بالای ۲۰ خانوار در ماه رمضان دارای روحانی بوده‌اند.