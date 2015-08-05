دیدار وزرای امور خارجه چین و آمریکا با تمرکز بر مناقشات دریای چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استار آنلاین، نشست امنیتی اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی موسوم به آ سه آن دیروز سه شنبه در شهر «کوالالامپور» کشور مالزی آغاز شد. این در حالیست که «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین، پیشتر درباره پیامدهای منفی دخالت کشورهای بیگانه در مناقشات دریای چین جنوبی هشدار داده و از عدم تمایل خود به طرح مسائل مرتبط با این موضوع در طول این نشست دو روزه سخن گفته بود.

با این حال، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا، نیز که به این رویداد سیاسی – امنیتی دعوت شده است، در دیدار با همتای چینی خود بار دیگر موضوع مناقشات دریای چین جنوبی را پیش کشید.

وی پیش از شروع جلسه خود با وانگ یی مدعی شد که در طول بحث توقف پروژه های پکن در دریای چین جنوبی را خواستار خواهد شد – مقوله ای که از مدت ها پیش با آتش افروزی واشنگتن به اصلی ترین مورد اختلاف بین چین و کشورهای همسایه شامل برونئی، ویتنام، فیلیپین، مالزی و تایوان بدل شده است.

در نهایت، کری در گفتگو با ۱۰ عضو آ سه آن که برخی از آنها در شمار کشورهای ذینفع در ماجرای دریای چین جنوبی هستند، دیدار دو جانبه خود با وانگ یی را مثبت ارزیابی کرد.

وی خطاب به اتحادیه آ سه آن مدعی شد: ما خواهان تضمین امنیت خطوط کشتیرانی و منابع ماهیگیری دریای چین جنوبی هستیم و امیدواریم که حل مناقشات این منطقه به گونه ای صلح آمیز و بر پایه قوانین بین الملل حل و فصل شود.

وانگ یی نیز پس از دیدار با کری بر التزام پکن به ادامه رایزنی های مسالمت آمیز در این زمینه تاکید کرد.