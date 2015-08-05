آغاز واگذاری زمین های شهرک صنعتی شهریار از نیمه دوم سال جاری

یوسف سبزی رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به نقش تعیین کننده تولید در خودکفایی و توسعه اقتصادی اظهار داشت: مجموعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان شهریار نهایت تلاش و اهتمام خویش را در تسهیل روند تولید در این منطقه به کار می بندد.

وی افزود: احداث شهرک صنعتی در شهرستان شهریار، اقدامی بسیار سازنده خواهد بود که در ساماندهی و کاهش مشکلات فعالان این عرصه بسیار موثر است.

سبزی گفت: با تجمیع واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی، فعالان تولیدی از پرداخت بخشی از هزینه ها به شهرداری معاف می شوند که این امر در رفع دغدغه های فعالان صنعتی اثرگذار است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شهریار عنوان کرد: پیرو برنامه ریزی های انجام شده، امیدواریم در نیمه دوم سال جاری، عملیات واگذاری زمین به صنعتگران و تولیدگران آغاز شود.

وی افزود: رویکرد فرمانداری در تعامل و رفع مشکلات فعالان تولیدی و واحدهای صنعتی بسیار سازنده است و ارتباط رو در رو و چهره به چهره، دستور کاری است که همواره در اولویت مجموعه صنعت، معدن و تجارت این شهرستان قرار دارد.

سبزی یادآور شد: یکی از کمبودهای موجود در شهرستان شهریار، فقدان شهرک صنعتی بود که با مساعدت دولت و پیگیری مسئولان استانی و فرمانداری شهریار، این مهم محقق شد و با بهره برداری از این شهرک، افق بسیار درخشانی در انتظار عرصه صنعت و تولید شهریار خواهد بود.