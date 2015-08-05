نقد تحجر شیعی در حاشیه رونمایی از کتاب تشیع انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی مبانی فکری، اقدامات و اهداف پیدا و پنهان جریان موسوم به تشیع انگلیسی و تهدیدات معطوف به آن برگزار می‌گردد.

در این نشست حجت الاسلام کاشانی و دکتر سیدافقهی به بیان دیدگاه‌های خود در مورد جریان شیرازی می‌پردازند.

موضوعاتی مانند نقد تحجر شیعی، پیشینه جریان شیرازی و روند زاویه دار شدن آن از تشیع اصیل، بررسی مبانی فکری این جریان و تهدیدات ناشی از تشیع انگلیسی، تبیین وحدت در نگاه اهل بیت و زعمای طراز اول شیعه، نقد اقدامات جریانات منحرف شیعه در خصوص سب و لعن و همچنین عزاداری های وهن آلود و... در این نشست مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

در حاشیه این نشست نیز از کتاب تشیع انگلیسی که با آثار و گفتاری از آیت الله اراکی، حجت الاسلام مسائلی، حجت الاسلام کاشانی، دکتر کچویان، دکتر سیدافقهی و... تدوین شده است نیز رونمایی خواهد شد.

این نشست به همت مرکز توزیع پیام دیدار روز یکشنبه ۹۴/۵/۱۸ ساعت ۱۱ در محل اندیشکده راهبردی تبیین، واقع در میدان هفت تیر، ضلع شمالی خیابان کریم‌خان، نرسیده به خیابان سنایی، پلاک ۱۰۱، طبقه پنجم، منعقد خواهد شد.

شرکت در این نشست برای عموم آزاد است.