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۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۶

طبق تازه ترین رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی؛

سیداحمد محمدی برترین آزادکار ماه جهان شد

سیداحمد محمدی برترین آزادکار ماه جهان شد

طبق تازه‌ترین رنگینگ اتحادیه جهانی کشتی، برترین آزادکاران جهان تا پایان ماه جولای معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، این رده بندی بر اساس عملکرد کشتی گیران در مسابقات مختلف از جمله رقابت های جهانی، قاره ای و تورنمت‌های بین المللی است.

در این رده بندی سید احمد محمدی در وزن ۶۵ کیلوگرم در صدر قرار دارد و حسن رحیمی نیز در جایگاه چهارم وزن ۵۷ کیلوگرم حضور دارد.

رده بندی اوزان هشتگانه کشتی آزاد در پایان ماه جولای به ترتیب زیر است:

وزن ۵۷ کیلوگرم:۱- یانگ کیونگ ایل،قهرمان جهان(کره شمالی) ۲- ویکتور لبدوف،قهرمان بازی های اروپا(روسیه) ۳-بونه رودریگز،نفر اول پان آمریکن(کوبا)۴- حسن رحیمی،نفر دوم جام جهانی(ایران)
وزن۶۱ کیلوگرم:۱- الکساندر بوگومویف،قهرمان بازی های اروپایی(روسیه) ۲-وولودیا فرانگولیان،نفر اول تورنمنت سرکیسیان(ارمنستان) ۳-بخان گویگریف،نفر دوم جام مدوید(روسیه)... ۵- بهنام احسان پور،نایب قهرمان آسیا(ایران) ...۱۶- ایمان صادقی،قهرمان جام گرندپری پاریس(ایران)
وزن ۶۵ کیلوگرم: ۱- سید احمد محمدی،نایب قهرمان جهان(ایران) ۲-برنت متکالف،قهرمان بازی های پان آمریکن(آمریکا) ۳-طغرل عسگرف،قهرمان بازی های اروپایی(آذربایجان)... ۱۱- مسعود اسماعیل پور،قهرمان آسیا(ایران)
وزن۷۰ کیلوگرم: ۱- ماگومد رسول گازیماگومدوف،قهرمان بازی های اروپایی(روسیه)۲-ماگومد مراد گادژیف،نایب قهرمان بازی های اروپایی(لهستان) ۳-یاکوپ گور،نفر سوم بازی های اروپایی(ترکیه)... ۷- حسن یزدانی،نفر دوم جام جهانی(ایران)
وزن ۷۴ کیلوگرم: ۱- جردن باروز،قهرمان بازی های پان آمریکن(آمریکا) ۲-آنیوآر گدویف،قهرمان بازی های اروپایی(روسیه) ۳-دنیس چارگوش،قهرمان جهان(روسیه) ... ۶- پیمان یاراحمدی،قهرمان آسیا(ایران) ...۱۱- علیرضاقاسمی،قهرمان جام زیلکوفسکی(ایران) ... ۱۲- مرتضی رضایی قلعه،نفر سوم جام زیلکوفسکی(ایران)
وزن ۸۶ کیلوگرم: ۱- عبدالرشید سعدالله یف،قهرمان بازی های اروپایی(روسیه) ۲-رینریز سالاس پرز،قهرمان بازی های پان آمریکن(کوبا) ۳-شامیل کودیا ماگمدوف،قهرمان جام علی اف(روسیه) ۴- میثم مصطفی جوکار،قهرمان جام تختی(ایران) ۵- علیرضا کریمی،قهرمان آسیا(ایران)
وزن ۹۷ کیلوگرم: ۱- ختاگ گازیموف،قهرمان بازی های اروپایی(آذربایجان) ۲-عبدالسلام گادیسوف،نفر سوم بازی های اروپایی(روسیه) ۳-شریف شریف اف،نفر دوم جام مدوید(آذربایجان) ...۷- رضا یزدانی،قهرمان بازی های آسیایی(ایران) ... ۹- محمد حسین محمدیان،قهرمان آسیا(ایران) ...۱۳- عباس طحان،قهرمان جام زیلکوفسکی(ایران)
وزن ۱۲۵ کیلوگرم: ۱- طاها آکگول،قهرمان بازی های اروپایی(ترکیه) ۲- آلکسی شمارف،نفر دوم بازی های اروپایی(بلاروس) ۳-ژنو پتریاشویلی،نفر سوم بازی های اروپایی(گرجستان) ... ۵- کمیل قاسمی،نایب قهرمان آسیا(ایران) ... ۹- پرویز هادی،قهرمان جام تختی (ایران)

کد مطلب 2875654

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