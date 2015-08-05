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۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴

برای نخستین بار در دنیا؛

لیزر سفید تولید شد

لیزر سفید تولید شد

دانشمندان برای نخستین بار در جهان موفق به تولید پرتوی سفید لیزری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نوآوری توسط گروهی از دانشمندان دانشگاه دولتی آریزونا ارایه شده و پیش بینی می شود به زودی جای تمامی لامپها و سیستمهای روشنایی موجود در بازار از جمله LED ها را بگیرد.

دانشمندان توانسته اند با بهره گیری از فناوری نانو ماده نیمه هادی سفارشی تولید کنند که در نهایت از آن برای تولید پرتوی لیزری استفاده می شود. این پرتو همان نور سفیدرنگی است که به مراتب درخشان تر و مقرون به صرفه تر از لامپهای LED موجود در بازار است.

لیزر برای نخستین بار در سال ۱۹۶۰ به دنیا معرفی شد. از آن موقع این فناوری پیشرفتهای زیادی کرده به طوریکه در سال ۲۰۱۱ دانشمندان آزمایشگاه ملی ساندیا در آمریکا موفق به تولید نور سفید لیزری از چهار لیزر بزرگ و تاباندن پرتوی آنها به یک نقطه واحد شدند اما آنچه که آنها ارایه کرده بودند تنها یک ایده مفهومی بود و نه فناوری کاربردی.

دانشمندان کاربردهای زیادی برای لیزر سفید متصور می شوند که شاخص ترین آنها تأمین روشنایی محیط است.

نکته جالب توجه این است که این لیزر جدید نه تنها قادر به تولید نور سفید است بلکه کاملا قابل تنظیم بوده و می توان از آن طیف نوری کاملی را تولید کرد.

درخشندگی بیشتر و بازده کاری بالاتر نسبت به نور چراغهای LED از جمله ویژگیهای این پرتوی لیزری جدید به شمار می آید.

کد مطلب 2875671

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