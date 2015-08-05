پیشنهاد یک تیم لیگ دسته اول کشور برای واگذاری امتیاز به البرز

محمد محمودی در گفتگو با مهر اظهار کرد: این باشگاه که متعلق به یکی از نهادهای عمومی است حاضر است امتیاز خود را با نازلترین قیمت به استان البرز واگذار کند.

وی افزود: البته این واگذاری در صورتی اتفاق خواهد افتاد که البرز توان اداره و تامین هزینه های آن را داشته باشد و بتواند شرایط فعالیت بدون مشکل آن را در این منطقه فراهم کند.

محمودی با بیان اینکه در موضوع اخذ امتیاز لیگ دو فوتبال از فدراسیون نیز این موضوع صادق است، گفت: باید تلاش کنیم صاحبان کالا و خدماتی که در استان فعالیت دارند را برای سرمایه گذاری در فوتبال ترغیب کنیم و آنها برای در اختیار گرفتن این امتیازها و فعالیت در فوتبال باشگاهی کشور پیشقدم شوند.

رییس هیئت فوتبال استان البرز حضور پررنگ البرز در لیگ های کشور را حق این استان دانست و گفت: متاسفانه به دلایل مختلف در این سالها پای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به ورزش استان کمتر باز شده است و این درحالی است که استان البرز یکی از قطب های صنعتی کشور محسوب می شود.

وی جبران این عقب ماندگی را نیازمند تلاش جمعی مسئولان استان و همکاری موثر آنها دانست و گفت: امیدوارم با اتفاق هایی که در موضوع سایپا افتاد به سمت احیای ظرفیت های مغفول مانده استان برویم و برای رشد ورزش به خصوص فوتبال و تدارک تیم های باشگاهی برای حضور در لیگ های کشور گام های موثری برداریم.

محمودی در پایان افزود: البرز پتانسیل خوبی در فوتبال کشور دارد و این موضوع مورد اعتراف همگان است با این حال در موضوع باشگاهی باید فعالیت های جدی تری داشته باشیم تا عقب ماندگی های این بخش را نیز جبران کنیم.