ساختمان پارک علم و فن آوری اردبیل تامین اعتبار نشد

عبدالقیوم قلی پوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این ساختمان قرار است طی مدت پنج سال احداث شود و با وجود اختصاص زمین در شهرک الهیه اردبیل هنوز ساخت آن تامین اعتبار نشده است.

وی با اذعان به اینکه پارک در یک ساختمان استیجاری مستقر است، خواستار توجه دستگاه های متولی برای تامین اعتبار ساخت فضای مناسب در پارک شد.

به گفته سرپرست پارک علم و فن آوری استان در حال حاضر ۱۲ شرکت در این پارک داوری شده اند و در مرحله پذیرش هستند.

قلی پوری با اشاره به استقبال گسترده مردم و دانشگاهیان از شکل گیری پارک در استان اضافه کرد: با این وجود انتظار داریم مسئولان همکاری بیشتری داشته و به نیازها توجه کنند.

این مسئول سیاست اصلی پارک در سال جاری را تعامل و هم افزایی عنوان کرد و اظهار داشت: ما به دنبال توسعه و تقویت امور بین بخشی هستیم؛ موضوعی که هیچ نهادی قویا به آن ورود نداشته است.

سرپرست پارک علم و فن آوری استان ساماندهی فن آوری استان را برنامه اصلی پارک دانست و تصریح کرد: با توجه به اهمیت پارک ها در توسعه فن آوری استان ها برنامه های پارک برای تحقق نیازمند مساعدت نهادهای متولی است.