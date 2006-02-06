رئيس كميسيون آموزش در گفتگو با "مهر": روند كاهش شهريه دوره هاي شبانه، علمي كاربردي و غير انتفاعي را تعطيل خواهد كرد // سازمان مديريت به درستي از مدل سرانه دانشجويي استفاده نكرده است // مشكل دانشجو با كاهش درصدي از شهريه برطرف نمي شود

دكتر "علي عباسپور تهراني فرد" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: مدل سرانه دانشجويي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي در تخصيص بودجه هاي سال 85 اعمال شد، مورد بحث و بررسي مجلس قرار گرفته است.

بر مدل سرانه دانشجويي اشكالاتي وارد است

وي با بيان اين كه بر مدل سرانه دانشجويي اشكالاتي وارد است، گفت: آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص تعداد دانشجويان با آمار اعلام شده از سوي دانشگاه ها مطابق نيست. همچنين سازمان مديريت در اعمال مدل سرانه دانشجويي از آمار ارائه شده خود نيز استفاده نكرده است و آمار مورد نظر در مدل سرانه با آمار سازمان مديريت متفاوت است.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در خصوص كسري بودجه هاي دانشگاه ها در سال 84 و تأمين اين كسري از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي افزود: كسري كه وزارت علوم اعلام كرده بسيار بيشتر از كسري برآورده شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده و اين سازمان برخي مبالغ را نپذيرفته است.

"عباسپور" اظهار داشت: كميسيون مجلس شوراي اسلامي در تلاش است تا سازمان مديريت به صورت متمركز، بودجه اي معادل 25 ميليارد تومان را به وزارت علوم و 11 ميليارد تومان را به وزارت بهداشت اختصاص دهد تا بدين وسيله دانشگاه هايي كه در اثر محاسبات دچار كمبود اعتبار مي شوند، از محل اين اعتبار متمركز بودجه اي را در اختيار داشه باشند.

وي يادآور شد: كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تلاش مي كند اين اعتبار براي وزارتخانه هاي علوم و بهداشت تصويب شود.

مشكل دانشجو تنها با كاهش درصدي از ميزان شهريه برطرف نمي شود

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به لايحه ساماندهي شهريه ها اشاره كرد و گفت: بحث مطرح شده در مجلس تنها در خصوص منطقي كردن شهريه هاي دانشگاه هاي غير دولتي و شبانه است. كاهش شهريه با اين شعار كه دانشجو توانايي پرداخت شهريه را ندارد، امكان پذير نيست و مشكل دانشجو تنها با كاهش درصدي از ميزان شهريه برطرف نمي شود.

ادامه روند كاهش شهريه و تعطيلي دوره هاي شبانه، مراكز علمي كاربردي و غيرانتفاعي

وي اضافه كرد: ادامه روند كاهش شهريه، تعطيلي دوره هاي شبانه و بسته شدن مراكز علمي-كاربردي و غير انتفاعي را از سوي برخي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مطرح مي سازد و اين مشكل بايد به وسيله اعطاي وام شهريه به تمامي دانشجويان، به ميزاني كه كل مبلغ شهريه را پوشش دهد، برطرف شود. اين مكانيزمي است كه در تمام دنيا مطرح است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بودجه هاي پژوهشي سال 85 خاطر نشان كرد: روند تخصيص بودجه هاي پژوهشي با وضعيت فعلي لطمه شديدي را به پژوهش كشور مي زند و پژوهش را در سال آينده با مشكل مواجه مي كند.

وي تأكيد كرد: اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تمام تلاش خود را براي تغيير وضعيت بودجه هاي پژوهشي خواهد كرد تا مجلس نيز توجيه شود و بودجه هاي پژوهشي تغيير كند اما در صورتي كه اين روند ادامه يابد و مجلس تصميم بر تغيير و افزايش بودجه پژوهشي سال 85 نگيرد، پژوهش در سال 85 با بحران مواجه مي شود.