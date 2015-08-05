دادستان کل آلمان قربانی مناقشه بر سر سایت افشاگر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «هایکو ماس» وزیر دادگستری آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی از برکناری «هارالد رانگه» دادستان کل این کشور، خبر داد. این دو مقام پس از بالاگرفتن مناقشه بر سر وبسایت افشاگر «نتس پولیتیک» وارد جنگ قدرت با یکدیگر شده بودند.
هارالد رانگه، دادستان کل فدرال آلمان پس از وارد کردن اتهامات سنگین به وزارت دادگستری این کشور، از پست خود برکنار شد. عامل مناقشه، اعلام جرم هارالد رانگه علیه دو نویسنده وبسایت افشاگر و انتقادی نتس پولیتیک بود که اسناد داخلی و محرمانه دولت آلمان در رابطه با فعالیتهای مرتبط با جاسوسی و جمعآوری اطلاعات شهروندان را منتشر میکرد.
دویچه وله نیز در این رابطه می نویسد: این وب سایت در ماههای فوریه تا آوریل سال جاری در باره تشدید نظارت اداره امنیت و اطلاعات آلمان بر فعالیت شبکههای اینترنتی گزارشها و اخباری منتشر میکرد. روزنامهنگاران و فعالان مدنی، اطلاعات و شواهد خود در این زمینه را در این وبسایت قرار میدادند.
رانگه کارکنان این وبسایت را به خیانت به کشور متهم ساخت اما هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان، اعلام جرم علیه روزنامهنگاران را نادرست خوانده بود.
در واکنش به این اقدامات، رانگه وزیر دادگستری آلمان را به دخالت در این پرونده متهم کرده و گفته بود که هایکو ماس به این دلیل که نمیتواند از نتیجه این پرونده بهرهبرداری سیاسی کند قصد اعمال نفوذ در روند آن را دارد. رانگه افزوده بود که هرگونه دخالتی در این پرونده، نقض استقلال قوه قضاییه است.
بر اساس این گزارش، از روز دوشنبه ۳ اوت و پس از اظهارات رانگه، دولت آلمان با مواضع او مرزبندی کرد. پیش از آن نیز، تظاهراتی چند هزار نفری در برلین در اعتراض به اعلام جرم دادستانی علیه دو روزنامهنگار به راه افتاده بود.
روزنامهها، سایتهای اینترنتی و شبکههای تلویزیونی نیز نسبت به اعلام جرم دادستانی علیه روزنامهنگاران اعتراض کرده و تشکیل پرونده علیه آنها را نقض اصل آزادی بیان و مطبوعات خواندهاند.
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