بانک اطلاعات جامع کارگری استان سمنان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرزایی صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون کارگری استان سمنان که در سالن کوثر استانداری تشکیل شد بر ضرورت تدوین بانک اطلاعات جامع کارگری استان تاکید کرد و افزود: همدلی و تعامل مطلوب میان کارگر و کارفرما، مسئولان و ائمه جمعه و نمایندگان بسیاری از مشکلات را مرتفع ساخته است.

وی با بیان این مطلب که ۱۳ جلسه کمیسون کارگری طی سال گذشته در استان برگزار شده و ۷۳ مصوبه از جمله مصوبات این کمیسون ها بوده است، عنوان کرد: تدوین این بانک اطلاعاتی می تواند کمک شایان ذکری به خدمت رسانی شایسته به مردم و مجموعه واحدهای کارگری استان داشته باشد.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری سمنان نیز در این جلسه با اشاره به هدف رصد فضای تولید و صنعت و تداوم اشتغال در تشکیل کمسیون کارگری خاطرنشان کرد: کارگروه رفع موانع تولید هم به ریاست استاندار تشکیل شده و در حال بررسی موانع و ارائه راهکار است.

مهدی بندرآبادی در خاتمه گزارش عملکرد سال گذشته این کمیسیون را ارائه داد و ابراز داشت: ارائه نسخه بانک اطلاعاتی توسط دستگاه های اجرایی به دبیرخانه کمیسیون کارگری، ارائه پیشنهادات اعضای کمیسون در خصوص توازن و تداخل کارگروههای مختلف مربوط به واحدهای تولیدی، لیست کارخانجات دارای مشکلات بانکی، بررسی میزان مصرف آب واحد های صنعتی و ... از جمله مصوبات این کمیسیون خواهد بود.