  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۰۵

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان:

بانک اطلاعات جامع کارگری استان سمنان تدوین شود

بانک اطلاعات جامع کارگری استان سمنان تدوین شود

سمنان - معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان ضمن تاکید بر ضرورت تدوین بانک اطلاعات جامع کارگری استان گفت: در زمینه مشکلات کارگری نسبت به سایر نقاط کشور کم مسئله هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرزایی صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون کارگری استان سمنان که در سالن کوثر استانداری تشکیل شد بر ضرورت تدوین بانک اطلاعات جامع کارگری استان تاکید کرد و افزود: همدلی و تعامل مطلوب میان کارگر و کارفرما، مسئولان و ائمه جمعه و نمایندگان بسیاری از مشکلات را مرتفع ساخته است.

وی با بیان این مطلب که ۱۳ جلسه کمیسون کارگری طی سال گذشته در استان برگزار شده و ۷۳ مصوبه از جمله مصوبات این کمیسون ها بوده است، عنوان کرد: تدوین این بانک اطلاعاتی می تواند کمک شایان ذکری به خدمت رسانی شایسته به مردم و مجموعه واحدهای کارگری استان داشته باشد.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری سمنان نیز در این جلسه با اشاره به هدف رصد فضای تولید و صنعت و تداوم اشتغال در تشکیل کمسیون کارگری خاطرنشان کرد: کارگروه رفع موانع تولید هم به ریاست استاندار تشکیل شده و در حال بررسی موانع و ارائه راهکار است.

مهدی بندرآبادی در خاتمه گزارش عملکرد سال گذشته این کمیسیون را ارائه داد و ابراز داشت: ارائه نسخه بانک اطلاعاتی توسط دستگاه های اجرایی به دبیرخانه کمیسیون کارگری، ارائه پیشنهادات اعضای کمیسون در خصوص توازن و تداخل کارگروههای مختلف مربوط به واحدهای تولیدی، لیست کارخانجات دارای مشکلات بانکی، بررسی میزان مصرف آب واحد های صنعتی و ... از جمله مصوبات این کمیسیون خواهد بود.

کد مطلب 2875780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها