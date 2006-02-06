پنجمين نمايشگاه عكس عاشورائيان افتتاح شد

رسول اوليازاده، رئيس خانه عكاسان ايران، در گفتگو با خبرنگار تجسمي "مهر" در توضيح بيشتر برگزاري اين نمايشگاه گفت: "بنيه و اساس فرهنگي ما در سال‌هاي پيش از انقلاب مبتني بر كپي و تقليد بود. سينما، تئاتر و اساسا هنر ما در آن سال‌ها بي‌تحول و تهي از مفهوم بود."

وي افزود: "پس از وقوع انقلاب اسلامي تحول عظيمي در هنر به وجود آمد. در واقع اجتماع ايراني در جريان پيروزي انقلاب دستخوش تغييراتي شد كه اين تغيير توانست در روند هنري ما اثرات مثبتي بگذارد. به دنبال اين تحول عكاسان، گرافيست‌ها و هنرمندان ديگر در عرصه‌هاي مختلف هنرهاي تجسمي رشد كردند."

رئيس خانه عكاسان ايران تصريح كرد: "نمايشگاه آثار عكس عاشورائيان پنج يكي از تبعات همان تحولات است كه امروز شاهد آن هستيم. در سال‌هاي گذشته چهار دوره اين نمايشگاه را به مناسبت فرارسيدن ايام محرم برگزار كرديم واين پنجمين دوره است كه با حضور 72 اثر از 72 عكاس به نيت هفتاد و دو تن از ياران امام حسين در كربلا، در خانه عكاسان برگزار شده است."

اوليازاده در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تجسمي "مهر" كه شوراي سياستگزاري خانه عكاسان اين آثار را بر چه مبنايي انتخاب كرده است گفت: "ما از عكاسان صاحب اسم و سبك براي حضور در اين نمايشگاه دعوت كرديم. بر اساس اين ديدگاه با اين هنرمندان ارتباط گرفتيم و به نيت ياران امام حسين در كربلا، قرار شد 72 عكس از 72 هنرمند عكاس به نمايش درآوريم."

وي در ادامه خاطرنشان كرد: "هر عكس روي ديوار در اين نمايشگاه اثري است كه هنرمند به وسيله ارتباط با واقعه عاشورا تأثير از امام حسين موفق به خلق آن شده است. در واقع، هماهنگي بين روح و جسم هنرمندان با امام حسين (ع) به ثبت آثاري از اين دست منجر شده است."

رئيس خانه عكاسان ايران افزود: "واقعيت اين است كه در ثبت آثار و سوژه‌هاي مذهبي چون عاشورا در درجه اول تحول در شخص هنرمند شكل مي‌گيرد و بعد به شكل تكامل‌يافته‌تري به اثر و در نهايت به مخاطب منتقل مي‌شود. در اثر من كه دو جوان را در حال زنجيرزدن در مراسم عاشورا نشان مي‌دهد، اين احساس و عشق نسبت به اباعبدالله در من جوشيده و سپس به مخاطب منتقل شده است."

وي در خصوص ديدگاه عكاسان نسبت به سوژه‌هاي مذهبي نيز گفت: "بينش عكاس بايد در برخورد با چنين موضوعاتي عوض شود تا بتواند اثري قابل قبول ارائه دهد. عكس اثري صامت است كه اگر پيامي در آن جاري نباشد، خلق آن بي‌ثمر است. مي‌توان گفت يك عكاس بايد در گرفتن عكس، كارگردان، طراح صحنه و نورپرداز خوبي باشد تا بتواند به ثبت يك لحظه بپردازد. تا زماني كه هنرمند به مقوله هنر به شكل ابزاري نگاه مي‌كند، مسلما نمي‌تواند اثري درخور اعتنا خلق كند."

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، رسول اوليازاده خاطرنشان كرد: "عكاس بايد پيش از هر چيز تعهد در كار داشته باشد و به عنوان يك عكاس طوري به جهان نگاه كند كه بتواند در لحظه خلق اثر، تأثيرگذار باشد. هنرمند متعهد بايد نگاه اعتقادي خود را نه تنها در زمينه عكاسي بلكه در ساير زمينه‌ها متجلي كند و در جامه يك هنرمند اين نگاه اعتقادي را به اجتماع نيز القاء كند."

عليرضا كريمي صارمي، فرهاد سليماني، بابك كسمايي، داود جليل‌نژاد، افشين بختيار، يوسف زينالزاده، محمود بدرفر، داود عامري، رضا محمودي، مجتبي كوچكي، مژگان پارسامقدم، جواد پورسعيد، جواد حسيني زهرايي، ميرحسين فاطمي، سعيد منزه، محمود عبدالحسيني، منصوره معتمدي، ابراهيم كوچكي، مسعود خامسي پور، پيام برازجاني، مهدي خسروي، محمدتقي خوش‌خلق، فتح‌الله محمودي، سعيد فرجي، ميرصفي انديكلايي، محمدعلي صباغي، داريوش عسگري و ... از هنرمندان صاحب اثر حاضر در اين نمايشگاه هستند.

نمايشگاه عاشورائيان پنج كه عصر ديروز در خانه عكاسان ايران افتتاح شد تا چهارم اسفند در اين محل ادامه خواهد داشت.