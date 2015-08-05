به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، در غرفه ایران در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب مسکو که ایران میهمان ویژه این دوره از نمایشگاه است، دانشگاه علامه طباطبایی ۳۵ عنوان کتاب را در حوزه علوم انسانی عرضه می‌کند.

برگزاری ۴ نشست تخصصی با موضوعات «روابط ایران و روسیه و ضرورت همکاری‌های علمی و پژوهشی» با حضور غلامعلی چگنی‌زاده، «مطالعه تطبیقی نویسندگان ادبی زن در ایران و روسیه معاصر» با حضور مهناز نوروزی، «بررسی روند گسترش کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران» با حضور مهدی طاهری و نشست «ضرورت بازگشت به کتاب‌های چاپی برای توسعه یادگیری‌های عمیق» با حضور سعید غیاثی‌ندوشن از دیگر برنامه‌های این دانشگاه در نمایشگاه کتاب مسکو است.

بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب مسکو از تاریخ ۱۱ تا ۱۵ شهریور ماه در محل پارک «ودن خواه» برگزار می‌شود. ایران مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه است.