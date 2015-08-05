تأثیر سوانح ریلی بر میزان سفرهای گردشگری ایرانیان به ترکیه

محمد حسن کرمانی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به خبرنگار مهر گفت: درباره بحث انفجار در قطارهای ترکیه و یا اتفاقات سیاسی آن باید گفت که هرگونه احساس ناامنی در گردشگران روی صنعت توریست ترکیه تاثیر می گذارد چون معمولا گردشگری یکی از مقولات شکننده است.

وی درباره صحبت هایی که با اعضای این انجمن درباره تاثیر اتفاقات سیاسی و انفجار قطارها در ورود توریست ایرانی به ترکیه داشته گفت: برخی از اعضا احساس می‌کنند که تعداد مسافران خروجی به سمت ترکیه تنزل پیدا کرده است. به همین دلیل می پرسیدند که کدام مقصد را می‌توان جایگزین کرد. شاید در آینده این سیاست به وجود آید که به جای ترکیه مقصد جدیدی تعریف شود. البته سفر به ترکیه عوامل مهمی دارد که در طول زمان ایجاد شده است. مانند تنوع در خدمات و امکانات.

کرمانی بیان کرد: به نظر می‌آید اتفاقات و موضع‌گیری‌های سیاسی ترکیه ادامه پیدا می‌کند و به این سرعت نیز تمام نمی‌شود در این صورت به طور قطع شرایط روی توریست این کشور تاثیر می‌گذارد و منطقی است که اگر دولت ترکیه شرایط جدیدی را ایجاد نکند، سفر ایرانی ها نیز به این کشور کمتر شود و آنها مقصد جایگزین را انتخاب کنند.

کرمانی درباره تورهای گردشگری ریلی به سمت آنکارا در حال حاضر لغو شده است گفت: بر فرض که حرکت قطارها ادامه یابد اما به طور حتم ذهنیت حوادث پیش آمده در قطارهای ترکیه بی‌تاثیر در سفرهای ریلی نیست. چون مسیر آن نیز از مناطقی بوده که در آن درگیری‌های متعدد بوجود آمده است. بنابراین احتمال انفجارهای بعدی نیز وجود دارد.

در روزهای اخیر و بعد از انفجار روزهشتم مرداد ماه در قطار آنکارا - تهران، قطار دیگری که از ایران برای برگرداندن مسافران قطار سانحه دیده عازم ترکیه شده بود مجددا دچار انفجار شد. حسن موسوی‌نژاد، مدیرعامل شرکت حمل و نقل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، رجا نیز گفت که تا امنیت مسیر راه آهن در ترکیه برقرار نشود، ایران به ترکیه قطار جدیدی نمی‌فرستد.