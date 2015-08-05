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۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۵۰

رئیس پلیس راه استان زنجان:

تصادفات فوتی در زنجان کاهش یافت

تصادفات فوتی در زنجان کاهش یافت

زنجان - رئیس پلیس راه استان زنجان از کاهش تصادفات فوتی طی چهار ماهه سال‌جاری در جاده‌های استان زنجان خبر داد.

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش پنج درصدی تصادفات طی چهار ماهه سال‌جاری در استان زنجان خبر داد و افزود: طی این بازه زمانی ۹۱۶ مورد تصادف در جاده‌های استان رخ داده که سال گذشته در همین بازه زمانی ۹۴۷ مورد بوده است.

وی اظهار داشت: طی این بازه زمانی ۶۰ فقره تصادف فوتی در جاده‌های زنجان رخ داده که سال گذشته در همین بازه زمانی ۸۰ مورد بوده که امسال کاهش یافته است.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: طی چهار ماهه نخست سال‌جاری بیش از ۳۶ درصد تصادفات در محور زنجان به قزوین رخ داده است.

سرهنگ شیرمحمدی تاکید کرد: در چهار ماهه نخست سال‌جاری ۳۵ درصد تصادفات رخ داده به علت خستگی و خواب‌آلودگی بوده و ۱۰ درصد تخطی از سرعت مطمئنه و پنج درصد در اثر انحراف به چپ بوده است.

وی افزود: ۲۱ درصد تصادفات در کیلومتر ۲۰ تا ۴۰ محورهای زنجان رخ می‌دهد.

رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: سواری با ۶۳ درصد بیشترین تصادفات، کامیون ۱۲ درصد، وانت‌بار ۱۱ درصد و موتور سیکلت هم ۱۱ درصد تصادفات طی چهار ماهه سال‌جاری در جاده‌های زنجان را به خود اختصاص داده است.

سرهنگ شیرمحمدی افزود: ۳۵ درصد از تصادفات در زنجان واژگونی خودرو بوده است.  

کد مطلب 2875828

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