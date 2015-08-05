به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم نکوداشت خبرنگاران استان اظهار داشت: استقلال حرفه ای روزنامه نگاران و خبرنگاران از جمله مواردی است که مورد تاکید دولت قرار داشته و دولت تدبیر و امید نسبت به سیاست های مبنی بر ایجاد محدودیت در بین این قشر اعتقادی ندارد و در مقابل ظرفیت های کسب اطلاعات را فراهم می کند.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های دکتر روحانی عمل کردن به قانون حرفه ای روزنامه نگاران برای ایجاد آزادی های بیان در بین آن ها است و در این قانون، آن چیزی که برای شهروندان ایجاد حق می کند، دستگاه های حاکمیتی موظف هستند تا دسترسی اطلاعات را در اختیار خبرنگار قرار دهند و آن ها را منتشر کنند.

انتظامی افزود: البته در این قانون برخی ممانعت ها همچون حفظ حریم های خصوصی ذکر شده است.

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه رسانه ها به نمایندگی از افکار عمومی بیشترین بهره برداری را می توانند از این قانون ببرند، گفت: حداکثر زمانی که دستگاه می تواند اطلاعاتش را در اختیار مطالبه کننده قرار دهد ۱۰ روز است.

وی ادامه داد: قانون مطبوعات سه پایه حقوق ملی، حقوق شهروندی و حقوق رسانه ای دارد.

انتظامی با اشاره به اینکه مدیران رسانه ها باید برای احقاق حقوق خود آماده باشند، گفت: در عمل هیچ رسانه ای شکایتی بابت عملی نشدن قانون حمایت از رسانه ها نداشته و به این ماده استنادی نکرده اند.

وی افزود: البته خبرنگاران باید توجه داشته باشند که مصوبات شورای عالی امنیت ملی جزو استثنائات محسوب شده و تنها در این مورد است که خبرنگاران باید برخی موارد را رعایت کنند.

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه متغیر بحرانی در فضای رسانه ای کشور، زیرساخت ها و مجوزها نیست، گفت: متغیر بحرانی در فضای رسانه ای، اخلاق حرفه ای است.

آذربایجان شرقی دومین استان در چاپ بیشترین تعداد روزنامه ها در کشور است

ابراهیم صفی پور نیز در این مراسم با اشاره به نقش شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی در عرصه مطبوعات گفت: شهر تبریز و آذربایجان همواره در زمینه مطبوعات همواره حرف اول را زده است و اینکه به عنوان شهر اولین ها معروف بوده ایم بی جا نیست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی افزود: امروز افتخار داریم بعد از تهران بیشترین روزنامه ها در تبریز چاپ می شود و در مجموع نشریات نیز مقام چهارم کشوری را داریم.

وی با اشاره به اهدای مجوز به پایگاه های خبری استان گفت: بخش زیادی از پایگاه ها و بسیاری از نشریات استان صاحب مجوز شده اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان در خصوص تعداد نشریات استان نیز گفت: از ۲۲۳ عنوان نشریه و پایگاه خبری دارای مجوز در آذربایجان شرقی ۱۹۱ عنوان رسانه های کاغذی هستند که شامل ۱۰ روزنامه، دو عنوان سه شماره در هفته، دو عنوان دو شماره در هفته، ۳۶ هفته نامه، هشت دو هفته نامه، ۴۸ ماهانه، یک عنوان ۱۰ روز یکبار، سه عنوان دو ماهانه، ۶۳ عنوان فصلنامه و ۱۸ دو فصلنامه هستند.

صفی پور در خصوص جشنواره کاریکاتور مطبوعات نیز گفت: در این جشنواره جمعا ۹۷۴ اثر به جشنواره رسیده که از این تعداد ۹۱۴ اثر قابل داوری هستند.

وی افزود: اصلاح اساسنامه خانه مطبوعات یکی از مهم ترین اقدامات وزارتخانه بوده است که در استان ما نیز انجام شده و هم اکنون خانه مطبوعات فعالی در استان داریم.