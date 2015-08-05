۱۷.۵ درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری عضو کتابخانه های عمومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خلیل مقدم پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه تعدادی از شهرهای چهارمحال و بختیاری کتابخانه عمومی ندارند، اظهار داشت: شهرهای سردشت، کاج، منج، هارونی و... در این استان کتابخانه عمومی ندارند.

وی عنوان کرد: تمام شهرستان های چهارمحال و بختیاری در حوزه کتابخانه های عمومی نیاز سنجی شده است و مشکلات و نیازهای انها برسی شده است.

چهارمحال و بختیاری ۶۰ کتابخانه عمومی دارد

وی عنوان کرد: هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری ۶۰ کتابخانه عمومی دارد که از این تعداد ۴۷ کتابخانه شهری و روستایی نهادی است و ۱۳ کتابخانه مشارکتی است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تلاش ما این است تا پایان برنامه پنجم توسعه و آغاز برنامه ششم توسعه تمام شهرهایی که کتابخانه عمومی ندارند صاحب کتابخانه شوند.

فرهاد خلیل مقدم با اشاره به آمار عضویت مردم در کتابخانه های استان، ادامه داد: هم اکنون حدود ۱۷.۵ درصد جمعیت استان عضو کتابخانه های عمومی هستند.

شهرستان بن بیشترین سرانه فیزیکی در حوزه کتابخانه های عمومی را دارد

وی یادآور شد: فضای فیزیکی موجود کتابخانه های استان برای ۱۰۰ نفر حدود ۳.۱۰ مترمربع است که نسبت به میزان استاندار تعین شده در برنامه پنجم توسعه ۹۰ سانتی متر کمبود داریم.

مدیر کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه فضای فیزیکی در برخی از شهرستانهای استان از متوسط کشور بالاتر است، عنوان کرد: فضای فیزیکی در برخی از شهرستانها مانند شهرستان بن با سرانه ۵.۱ با مترمربع، شهرستان بروجن با سرانه ۴.۷۴ مترمربع و شهرستان شهرکرد با سرانه فیزیکی ۴.۵۴ مترمربع از سرانه کشوری بالاتر است.

فرهاد خلیل مقدم عنوان کرد: طرح توسعه کتابخانه ها در روستاها بر اساس جمعیت روستاها انجام می شود و روستاهایی که دارای جمعیت بالاتری باشند در اولویت هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: رسانه ها، اداره کل کتابخانه های عمومی استان را یاری دهند و در راستای فرهنگ خیرخواهانه اهدای کتاب توسط مردم در جامعه فرهنگ سازی کنند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: مردم کتاب هایی که استفاده نمی کنند را می توانند به کتابخانه های عمومی تحویل دهند تا در دسترس دیگر افراد جامعه قرار گیرد.