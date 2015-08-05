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۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۴۰

داوطلبان دانشگاه آزاد در گروه آزمایشی خود امكان انتخاب رشته دارند

داوطلبان دانشگاه آزاد در گروه آزمایشی خود امكان انتخاب رشته دارند

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: داوطلبان فقط در گروه آزمایشی كه در آزمون سراسری ۹۴ شركت كرده اند، امكان انتخاب رشته در دانشگاه آزاد را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر مجتبی علوی فاضل در خصوص امكان انتخاب رشته داوطلبان در دو گروه آزمایشی، گفت: داوطلبان می توانند علاوه بر گروه آزمایشی اصلی، اگر در زمان ثبت نام گزینه علاقه مندی به گروه هنر و زبان های خارجه را انتخاب كرده و در آزمون آن شركت كرده اند، می توانند از فرصت انتخاب رشته دو یا سه گروه آزمایشی بهره مند شوند.

علوی فاضل تاكید كرد: داوطلبان در نظر داشته باشند كه در صورت تمایل به انتخاب رشته در دو یا سه گروه آزمایشی (گروه آزمایشی اصلی ، گروه هنر و یا گروه زبان خارجه ) باید كارت اعتباری جداگانه برای هر كدام تهیه و در سایت www.azmoon.org انتخاب رشته كنند.

وی خاطر نشان كرد: داوطلبانی كه رشته/محل مورد نظر خود را در دفترچه رشته های با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی پیدا نمی كنند، در نظر داشته باشند كه عمده رشته/محل های دانشگاه آزاد بدون آزمون هستند و آنها باید این رشته ها را در لینک های كارشناسی پیوسته بدون آزمون و یا كاردانی ناپیوسته بدون آزمون جستجو و ثبت نام كنند.

علوی فاضل به داوطلبان توصیه كرد: داوطلبان ابتدا از وجود رشته/محل مورد علاقه خود در دفترچه راهنمای رشته های با آزمون و یا دفترچه راهنمای بدون آزمون اطمینان حاصل كنند و سپس اقدام به خریداری كارت اعتباری دوره مربوطه كنند.

کد مطلب 2875932
زهره بال

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