داوطلبان دانشگاه آزاد در گروه آزمایشی خود امكان انتخاب رشته دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر مجتبی علوی فاضل در خصوص امكان انتخاب رشته داوطلبان در دو گروه آزمایشی، گفت: داوطلبان می توانند علاوه بر گروه آزمایشی اصلی، اگر در زمان ثبت نام گزینه علاقه مندی به گروه هنر و زبان های خارجه را انتخاب كرده و در آزمون آن شركت كرده اند، می توانند از فرصت انتخاب رشته دو یا سه گروه آزمایشی بهره مند شوند.

علوی فاضل تاكید كرد: داوطلبان در نظر داشته باشند كه در صورت تمایل به انتخاب رشته در دو یا سه گروه آزمایشی (گروه آزمایشی اصلی ، گروه هنر و یا گروه زبان خارجه ) باید كارت اعتباری جداگانه برای هر كدام تهیه و در سایت www.azmoon.org انتخاب رشته كنند.

وی خاطر نشان كرد: داوطلبانی كه رشته/محل مورد نظر خود را در دفترچه رشته های با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی پیدا نمی كنند، در نظر داشته باشند كه عمده رشته/محل های دانشگاه آزاد بدون آزمون هستند و آنها باید این رشته ها را در لینک های كارشناسی پیوسته بدون آزمون و یا كاردانی ناپیوسته بدون آزمون جستجو و ثبت نام كنند.

علوی فاضل به داوطلبان توصیه كرد: داوطلبان ابتدا از وجود رشته/محل مورد علاقه خود در دفترچه راهنمای رشته های با آزمون و یا دفترچه راهنمای بدون آزمون اطمینان حاصل كنند و سپس اقدام به خریداری كارت اعتباری دوره مربوطه كنند.