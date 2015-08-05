۷۴۵ هزار تن گندم از کشاورزان فارس خرید تضمینی شد

صمد رنجبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۵ نوع محصول زراعی، ۱۰ نوع محصول باغی و سه نوع محصول دامی مشمول قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند.

وی با بیان اینکه اعتبار لازم برای خرید این محصولات در قالب قانون بودجه سالانه از سوی دولت تامین و ابلاغ می شود، گفت: سالانه به طور متوسط ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار توسط دولت صرف خرید تضمینی این محصولات در کشور می شود که هر استانی به اندازه خرید تضمینی که انجام می دهد از بخشی از آن برخوردار می شود و به این شکل نیست که هر استانی سهمیه به خصوصی در این اعتبار داشته باشد.

رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی فارس بیان کرد: در سال ۹۴ تا به امروز ۷۴۵ هزار تن گندم معمولی و دوروم توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی از کشاورزان استان خریداری شده که کل بهای این مقدار گندم معادل ۸۶۶ میلیارد تومان است.

رنجبری با اشاره به اینکه عملیات خرید گندم همچنان در سطح استان ادامه دارد، افزود: ۷۶۸ میلیارد تومان از بهای گندم های مذکور به کشاورزان پرداخت شده و مابقی نیز در حال پرداخت است.

وی گفت: از مقدار هزار و ۹۴۵ تن کلزا تولیدی در فارس، مقدار هزار و ۸۰۰ تن توسط شرکت توسعه کشت دانه های روغنی استان از کلزاکاران خرید تضمینی شده که برای هزار و ۶۳۰ تن از آن، مبلغ پرداختی به حساب کلزاکاران واریز شده است.

رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: همچنین مقدار ۲۵۰ تن گلرنگ نیز توسط شرکت مذکور از کشاورزان تحویل گرفته شده ولیکن هنوز مبلغی به آنان پرداخت نشده است.

رنجبری اظهار داشت: مقدار پنج هزار و ۳۲۵ تن جو نیز توسط شرکت پشتیبانی امور دام از کشاورزان تحویل گرفته شده که تاکنون مبلغ ۳.۶ میلیارد تومان به حساب آنان واریز شده است.

وی گفت: مقدار هزار و ۳۶۰ تن سیب زمینی تا به امروز در قالب خرید تضمینی از کشاورزان شهرستان های داراب، جهرم، شیراز و مرودشت توسط سازمان تعاون روستایی استان تحویل گرفته شده که موضوع تامین اعتبار آن هنوز در دست پیگیری است.

رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی فارس مقدار خرید تضمینی را برای گندم معمولی هزار و ۱۵۵ تومان، گندم دوروم هزار و ۱۸۸ تومان، کلزا ۲ هزار و ۲۰۰ تومان، گلرنگ ۲ هزار و ۱۵۰ تومان، جو ۹۲۰ تومان و سیب زمینی را ۳۶۰ تومان برای هر کیلو اعلام کرد.