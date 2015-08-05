شرط ستاره دار شدن بیمارستان ها/ حذف یارانه ۲ میلیون پولدار

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری اخبار مهمی در حوزه بهزیستی و تامین اجتماعی رخ داد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.

افزایش ۲۰ درصدی مستمری معلولان مراکز بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی در اوایل این هفته از افزایش ۲۰ درصدی مستمری‌ معلولانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند از مهرماه سال جاری ، خبر داد .

انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه در حال حاضر در مراکز شبانه‌روزی به یک فرد معلول ۴۸۰ هزار تومان به عنوان مستمری و یارانه پرداخت می شود ، گفت: همچنین به معلولانی نیز که در مراکز روزانه نگهداری می شوند ۲۶۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

راه اندازی مرکز ترک اعتیاد مادران معتاد

وی همچنین از راه‌اندازی مرکز ارتقاء یافته ترک اعتیاد زنان معتاد در شرق تهران خبر داد و گفت:کمتر از ۱۰ درصد زنان اعتیاد دارند این درحالی است که فقط چهار تا پنج درصد این افراد برای ترک اعتیاد خود به سازمان بهزیستی مراجعه می کنند.

واگذاری ۲۲۰۰ میلیارد به تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز هفته جاری گفت: در مصوبه اخیر دولت ۱۹ بنگاه اقتصادی که از سال ۸۸ تعیین و تکلیف نشده بود به ارزش دو هراز و ۲۰۰ میلیاد تومان به تامین اجتماعی واگذار شد.

دکتر سید تقی نوربخش به مصوبه اخیر دولت اشاره کرد و گفت: بخشی از اموال و بنگاه های اقتصادی تامین اجتماعی که از سال ۸۸ تعیین تکلیف آنها تاکنون مسکوت مانده بود با تدبیر هیات وزیران در جلسه چند روز قبل دولت تعیین تکلیف شده و به تامین اجتماعی بازگردانده شده است.

وی تاکید کرد: سهام این اموال در قالب سهام برخی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به ارزش دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که در دولت قبل بلاتکلیف مانده بود به تامین اجتماعی بازگردانده شد.

شیشه در صدر آمار سوءمصرف مخدرها

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در روزهای میانی هفته جاری ضمن اعلام جزئیات تماس گیرندگان با خط ملی اعتیاد ، گفت: شیشه همچنان در صدر تماس ها قرار دارد و هیچ منبع مشخصی مبنی بر کاهش سن اعتیاد در کشور وجود ندارد.

محسن روشن‌پژوه به عملکرد خط ملی اعتیاد ( ۰۹۶۲۸) اشاره کرد و افزود: بیشترین تماس‌هایی که با خط ملی اعتیاد به ثبت رسیده در مورد سوءمصرف شیشه بوده بطوریکه در سال گذشته ۴۰۰ هزار تماس تلفنی به ثبت رسیده که ۹۷ درصد آنها تماس‌های موفق بوده است که این آمار بیشترین تماس‌ها و درصد پاسخگویی را طی سال‌های گذشته با خط ملی اعتیاد به خود اختصاص داده است.

حذف یارانه ۲ میلیون نفر

وزیر کار نیز در مراسمتودیع و معارفه معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه ۲ میلیون نفر تا پایان مرداد خبر داد و گفت:چنانچه اشتباهاتی در حذف یارانه برخی افراد وجود داشته باشد برمی گردانیم و به سمت اجرای قانون مجلس حرکت می کنیم.

علی ربیعی گفت: قطع یارانه ۲ میلیون نفر تا پایان مرداد انجام می شود و چنانچه اشتباهاتی در حذف یارانه برخی افراد وجود داشته باشد، اصلاح می کنیم و آنها را برمی گردانیم و به سمت اجرای قانون مجلس حرکت می کنیم.

ربیعی افزود: باید یارانه ها را به سمت کودکان بازمانده از تحصیل و دارای سوءتغذیه پیش ببریم که این موضوع در اولویت برنامه ها قرار دارد.

بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری ضمن بیان جزئیات بدهی دولت به این صندوق، گفت: یک بخش از مطالبات صندوق بازنشستگی از دولت ۱۸۰۰ میلیارد تومان است.

محمود اسلامیان افزود: طلب صندوق بازنشستگی کشوری از دولت به دو بخش تقسیم می شود که یک بخشی از آن که از قبل وجود داشته و بخشی نیز مربوط به مطالبات اکچوئری (محاسبات بیمه ای) است.

وی گفت: در بخش مطالبات بیمه ای، مطالعات و بررسی های لازم بعد از ۸ سال در صندوق بازنشستگی به اتمام رسیده که بزودی میزان آن اعلام خواهد شد.

ستاره دار شدن بیمارستان های تامین اجتماعی

مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان تهران در روز پایانی هفته از ارتقاء کیفیت و استاندارد بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور طی ۲۰ ماه آینده خبر داد و گفت: پس از این مدت تمامی این مراکز سه ستاره می شوند.

محمدتقی خسروانی مقدم افزود: به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات درمانی به بیماران مدتی است که در سازمان تامین اجتماعی برنامه ها و طرحهایی دردست انجام است.