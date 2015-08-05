المپیاد فیلم کوتاه «نوجوان» به میزبانی همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران که با حضور قائم مقام وزیر کشور برگزار شد با بیان اینکه وضعیت اجتماعی در استان همدان نسبت به سایر استان ها مطلوب است، اظهار داشت: رسانه های استان همدان در افزایش سرمایه اجتماعی نقش موثری داشته اند.

وی با بیان اینکه رفع آسیب ها و مسائل اجتماعی نیاز به کار واقع بینانه و علمی دارد، بیان داشت: در این زمینه باید نگرش اجتماعی داشت.

معاون سیاسی استاندارهمدان در ادامه سخنانش با بیان اینکه دو اتفاف و خبر مهم در استان همدان در پیش رو است، بیان داشت: استان همدان میزبان جشنواره بین المللی فیلم «نوجوان» بوده که از بخش کودک جدا شده و بخش کودک آن در اصفهان برگزار و این موضوع به صورت دو سالانه در استان های همدان و اصفهان انجام می شود.

الهی تبار از میزبانی همدان برای المپیاد فیلم کوتاه نوجوان خبر داد و بیان داشت: رویداد مهم دیگر سفر هیئت دولت به استان در آینده نزدیک بوده که باید مقدمات حضور هیئت دولت به استان فراهم و آمادگی لازم برای استقبال از ریاست جمهوری انجام شود.

وی تاکید داشت: استقبال پر شور مردم استان همدان از هیئت دولت نشان دهنده آنست که مردم پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران هستند کمااینکه دولت با پشتوانه مردم سخت ترین ماموریت در بحث مذاکرات هسته ای را انجام داد.