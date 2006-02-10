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۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۵۱

در محكوميت اقدام موهن نشريه دانماركي تصريح شد :

انجمن قلم ايران : چهره بي نقاب داعيه داران فرهنگ و تمدن آشكار شده است

انجمن قلم ايران : چهره بي نقاب داعيه داران فرهنگ و تمدن آشكار شده است

" انجمن قلم ايران " تشكل غير دولتي نويسندگان و اهل قلم ايراني در محكوميت اقدام موهن و مغرضانه چند نشريه اروپايي بيانيه اي صادر كرد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اينك ، در آستانه  واقعه سترگ عاشورا ، در قيام فرزانگان خاندان رسول اكرم صلوات الله عليه ، امت مسلمان ايران و ديگر مسلمان جهان ، داغدار دو اندوه اند . نخست ، اندوه  آنچه سيزده قرن پيش برپيكرحق خواهي و حق گويي رفت  و ديگر، ستمي كه اكنون بر آئينه دار شريعت مي رود .

وچه شباهت شگرفي است در اين گذشته و حال ! كه يكي ، حق را كوردلانه مي ستيهد و ديگري ، تاريكفكرانه آن را بر نمي تابد.

آن اعرابي ، ريشه در دوران جاهليت داشت و اين اروپايي ، ريشه در قرون وسطي دارد وهر دو، غافل از اينكه ناموس خلقت را آئيني است كه چون برآهن كوبند ، سخت گردد و چون آبگينه را سايند ، صقيل خورد .

اينك كه با اقدام هماهنگ چند جريده اروپايي ، قلم را حرمت در ديده شده است ، چهره بي نقاب داعيه داران فرهنگ و تمدن ازهر زمان ، آشكارتر است.

اين بيانيه كه براي اولين بار در اختيار " مهر"  قرار گرفته است ، در ادامه مي افزايد : هتك پيامبر اسلام (صلوات ا... عليه) ، اهانت به تمامي اديان است كه پيام آوران الهي را مي ستايند . چرا كه  پيامبر اسلام ، پايان بخش آئيني است كه پيش از آن ، موسي(ع)  و عيسي (ع)  برآن، بشارت داده اند.

انجمن قلم ايران ، اقدام توهين آميز جرايد اروپايي درانتشار تصاوير اهانت آميز، نسبت به پيامبر اكرم صلوات الله عليه را محكوم نموده  و دولت هاي اسلامي و هنرمندان ونويسندگان فرهيخته را دعوت به اقدام جدي و موثر در اين زمينه مي نمايد .

کد مطلب 287615

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