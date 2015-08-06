فروش ۵ میلیارد دلاری در فصل گرم سال/تماشاگر آثار متنوع باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، باید دید از بین فیلم‌های پر هزینه تولید شده فصل تابستان که در مجموع فروش ۵ میلیارد دلاری را رقم خواهند زد و در ژانرهای مختلف کمدی، حادثه‌ای، ترسناک، انیمیشن و فیلم‌های دنباله‌دار ساخته شده و برخی اکران‌شان را شروع کرده‌اند و برخی نیز تا پایان فصل تابستان اکران خواهند شد، کدامیک زودتر از گردونه رقابت خارج می‌شوند.



در ذیل برخی از این فیلم‌های سینمایی معرفی شده‌اند:

«تعطیلی»



کارگردان: جان فرانسیس دالی، جاناتان ام گلداشتین



بازیگران: اد هالمز، لسلی مان، کریستینا آپلیگیت، کریس همسورث



تهیه‌کنندگان: کمپانی وارنر براس و نیولاین ریبوت



این فیلم که در ژانر کمدی ساخته شده، داستان مردی است که پسر خود را در یک روز تعطیل به یک پارک خاطره‌انگیز دوران جوانی‌اش می‌برد تا به همراه پسرش مروری بر گذشته داشته باشد.

«هدیه»



کارگردان: جوئل ادگرتون



بازیگران: جیسون بیتمن، ربکا هال و جوئل ادگرتون



این فیلم حادثه‌ای که اولین تولید کمپانی سرگرمی اسی تی ایکس است، روایتگر اتفاقاتی است که برای یک زوج جوان به دلیل هدایایی که یک مرد برای آن‌ها می‌فرستد، رخ می‌دهد.

«عملیات غیر ممکن: ملت سرکش»



کارگردان: کریستوفر مک کوآری



بازیگران: تام کروز، جرمی رنر، سیمون پگ، الک بالدوین



این فیلم سینمایی که تولید کمپانی پارامونت است، داستان عملیات مأمور مخفی اتان هانت و تیم‌اش برای از بین بردن سندیکای یک سازمان بین‌المللی سرکش است که قصد دارند صندوق بین‌المللی پول را منهدم کنند.

«چهار شگفت‌انگیز»



کارگردان: جاش ترانک



بازیگران: مایلز تلر، مایکل بی جردن، جیمی بل، کیت مارا



این فیلم که تولید کمپانی فاکس ریبوت و برگرفته از داستان مصور آمریکایی است، روایتگر چهار ابرقهرمان است که بعد از تجربه تله پورتیشن شکل طبیعی و انسانی خود را از دست داده‌اند.

«شان گوسفنده»



کارگردان: مارک بارتون، ریچارد استارزک



بازیگران: جاستین فلچر، جان اسپارکس، امید جلیلی



این انیمیشن توسط کمپانی انمیشین استاپ موشن لاین گیت تولید شده و در ادامه مجموعه تلویزیونی و فیلم‌هایی است که برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ از روی انیمیشن والاس و گرومیت ساخته نیل پارک اقتباس شد. این آثار به دلیل پخش از شبکه تلویزیونی بی بی سی، همیشه در صدر مخاطب و فروش در انگلستان قرار می‌گیرند.

«ریکی و روشنایی»



کارگردان: جاناتان دمی



بازیگران: مریل استریپ، کوین کلاینی، سباستین استن، آئورا مک دونالد، مامی گامر، ریک اسپرینگ فیلد



این فیلم که تولید کمپانی سونی موزیکال دراما است، روایتگر زندگی ریکی رندازو یک زن موزیسین است که نقش آن را مریل استریپ ایفا می‌کند. در این فیلم دختر واقعی مریل استریپ یعنی مامی گامر در نقش دختر ریکی به ایفای نقش می‌پردازد.

«مردی از یو ان سی ال ای»



کارگردان: گای ریچی



بازیگران: هنری کویل، آرمی هامر، آلیسیا ویکندر، هوگ گرانت، جرارد هریس



این فیلم که تولید کمپانی وارنر بروس است، یک اقتباس اکشن از سریال ساخته شده در سال ۱۹۶۰ است که به یک مأمور مخفی سی آی ای و یک مأمور مخفی کا گ ب می‌پردازد. آن‌ها باید با هم، با یک سازمان مخفی که قصد تولید سلاح‌های هسته‌ای را دارد مبارزه کنند.

«توسری خورها»



کارگردان: خوآن خوزه کامپانلا



بازیگران: کیتی هلمز، نیکلاس هولت، آریانا گرانده، متیو موریسون



این فیلم که توسط کمپانی وینستین تولید شده، ورسیون انگلیسی زبان از یک انیمیشن کمدی آرژانتینی است. محوریت داستان درباره مردی کمرو و خجالتی اما یک بازیکن نابغه فوتبال است.

«هیتمن: مأمور ۴۷»



کارگردان: الکساندر باخ



بازیگران: راپرت فریند، زاخاری کوئینتو، توماس کرچمان، هانا وار



این فیلم که تولید کمپانی فاکس است، از بازی رایانه‌ای «هیتمن» اقتباس شده است.

«شوم ۲»



کارگردان: کیاران فوی



بازیگران: شانین سوسامون، جیمز رانسون



این فیلم که تولید کمپانی فوکوس فیوچرز است، روایتگر مادری جوان به همراه دو پسر دوقلوی‌اش است که وارد خانه‌ای روستایی می‌شوند که برای مرگ علامت‌گذاری شده است.

«رگرسیون»



کارگردان: آلخاندرو آمنابار



بازیگران: اتان هاوک، اما واتسون، دیوید دنسیک



این فیلم توسط کمپانی دیمنشن تی دبلیو سی تولید شده و روایتگر داستان یک کارآگاه است که پرونده دختری جوان را مورد بررسی قرار می‌دهد که پدر خود را به جرمی غیر قابل بیان و شرم‌آور متهم می‌کند.

«بدون راه فرار»



کارگردان: جان اریک داودل



بازیگران: اون ویلسون، پیرس برازنان، لیک بل



این فیلم تولید کمپانی وینستین و یک اثر حادثه‌ای ترسناک است.

«جین اسلحه دارد»



کارگردان: گوین او کانر



بازیگران: ناتالی پورتمن، رودریگو سانتورو، اوان مک گرگور، جوئل ادگرتون، نوآ امریچ



این فیلم داستان زن خانه داری است که به دنبال زخمی شدن و تعقیب همسر تبهکارش توسط یک دار و دسته تبهکاری، به حمایت از او می‌پردازد.

«سرزمین آینده»



کارگردان: برد بیرد



بازیگران: جرج کلونی، بریت روبرتسون، هوگ لائوری، تیم مک‌گرا



این فیلم که توسط کمپانی دیزنی تولید شده نگاهی به زندگی در شهرهای آینده دارد.

«سن آندراس»



کارگردان: برد پیتون



بازیگران: دوآین جانسون (راک)، پل گیاماتی، لوان گرافود، کارلا گاگینو، الکساندرا داداریو



این فیلم توسط کمپانی وارنر بروس تولید شده و روایتگر یک مأمور هلیکوپتر امداد و نجات است که سعی دارد خانواده خود را بعد از یک زمین لرزه شدید در کالیفرنیا، نجات دهد.

«دنیای ژوراسیک»



کارگردان: کالین ترورو



بازیگران: کریس پرت، برایس دالاس هاوارد، جیک جانسون، وینست دی انفوریو، عرفان خان، جودی گریر



این فیلم تولید کمپانی یونیورسال و نسخه‌ای جدید از فیلم خاطره‌انگیز «پارک ژوراسیک» به کارگردانی استیون اسپیلبرگ است که در سال ۱۹۹۳ ساخته شد.

«درون بیرون»



کارگردان: پیت داکتر



بازیگران: امی پولر، بیل هادر، لوئیس بلک، میندی کالینگ، فیلیس اسمیت، دایان لین



این انیمیشن تولید کمپانی پیکسار است و روایتگر دختری است که در سر خود پنج حس شادی، خشم، نفرت، ترس و غم را دارد و به همراه خانواده خود از شهر کوچک مینه سوتا به سانفرانسیسکو نقل مکان می‌کند.

«مکس»



کارگردان: بوآز یاکین



بازیگران: لورن گراهام، توماس هادن چرچ، جی هرناندز



این فیلم که توسط کمپانی وارنر بروس تولید شده، روایتگر داستان سگی است که پس از کمک به یک تفنگدار نیروی دریایی آمریکا که در جنگ افغانستان کشته شده، به خانواده آن سرباز سپرده می‌شود.

«تد ۲»



کارگردان: ست مک فارلان



بازیگران: مارک والبرگ، ست مک فارلان، آماندا سی فراید



این فیلم تولید کمپانی یونیورسال است و ادامه داستان تدی خرس است که در سال ۲۰۱۲ ساخته شده بود.

«نابودگر: پیدایش»



کارگردان: آلن تیلور



بازیگران: آرنولد شوآرتزنگر، جیسون کلارک، امیلی کلارک، جی کورتنی، جی کی سیمونز



این فیلم توسط کمپانی پارامونت تولید شده و دنباله فیلم‌های تولید شده «نابودگر» است که در دهه ۸۰ و ۹۰ ساخت آن‌ها توسط کارگردانانی چون جیمز کامرون، آغاز شد.

«مینیون ها»



کارگردان: پیر کافین



بازیگران: ساندرا بولاک، جون هام، مایکل کیتون، آلیسون جینی، استیو کوگان



این انیمیشن تولید کمپانی یونیورسال است و بر اساس شخصیت‌های کارگر زرد رنگ انیمیشن «من نفرت انگیز»، ساخته شده و روایتگر اتفاقاتی است که برای آن‌ها رخ می‌دهد.

«مرد مورچه‌ای»



کارگردان: پیتون رید



بازیگران: پل رود، اوانگلین لیلی، هایلی اتول، جودی گریر، کوری استل، مایکل داگلاس، بابی کاناویل، مایکل پنا



این فیلم توسط کمپانی ترابلد مارول فیوچر ساخته شده و روایتگر داستان مردی است که قابلیت کوچک شدن به اندازه یک مورچه را دارد.

«پیکسل‌ها»



کارگردان: کریس کلمبوس



بازیگران: آدام سندلر، کوین جیمز، جاش گد، مایکل موناگان، پیتر دینکلیگ، برایان کاکس



این فیلم کمدی تولید کمپانی سونی است و روایتگر یک طراح بازی‌های ویدئویی و اتفاقاتی است که بر اساس بازی طراحی شده توسط او در دنیا رخ می‌دهد.

«چپ دست»



کارگردان: آنتونی فوکوآ



بازیگران: جیک جیلنهال، فارست ویتاکر، ریچل مک آدامز، فیفتی سنت، ریتا اورا



این فیلم توسط کمپانی وینستین تولید شده و روایتگر زندگی یک قهرمان بوکس حرفه‌ای است که مشکلاتی برای او بعد از مرگ تراژیک همسرش، رخ می‌دهد.