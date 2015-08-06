محمد جواد کولیوند در گفتگو با مهر، درباره وضعیت استیجاری بسیاری از ساختمان های ادارات در مرکز استان البرز اظهار کرد: زمانی که لایحه استان شدن البرز تصویب شد، ادارات کل ساختمان مناسب در اختیار نداشتند و ادارات تبدیل به اداره کل شدند.

وی افزود: اکنون ۷۰ درصد ادارات کل استان به صورت اجاره ای بوده و با محدودیت هایی در ارائه خدمات مواجه اند و خواستار خروج از این وضعیت هستند.

در البرز ادارات به اداره کل تبدیل شدند

کولیوند با بیان اینکه دولت اعلام کرده در رابطه با تخصیص زمین نمی تواند کاری انجام دهد، ادامه داد: آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت اعلام کرده که دولت نمی تواند زمین در اختیار ادارات کل قرار دهد و استان و اداره کل راه و شهرسازی البرز موظف به تامین زمین برای ادارت کل استیجاری شده اند اما دولت در تامین اعتبار به این ادارات کمک می کند.

وی گفت: بر این اساس دولت اعتبار مورد نیاز برای تامین زمین را در اختیار ادارات کل قرار می دهد.

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اجاره ای بودن ساختمان تعداد زیادی از ادارات استان مشکلاتی را به وجود می آورد که امیدواریم هر چه زودتر این دغدغه با همدلی و همراهی رفع شود.