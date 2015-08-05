تیم فوتبال شهرداری اردبیل در برابر حریف خود شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر چهارشنبه در زمین استادیوم تختی اردبیل برگزار شد، تیم فوتبال شهرداری اردبیل با برغم بازی روان و امیدوار کننده با نتیجه چهار بر یک تن به شکست داد.

این تیم طی هفته جاری دوره سنگین بدنسازی را پشت سر گذاشته چنانچه بازیکنان هنوز به شادابی لازم برای بازی ها دست نیافته اند، با این وجود حرکات تیمی و تاکتیکی این تیم نشان می داد که کارهای زیادی در پیش فصل روی آن انجام داده و با زمان و ریکاوری مناسب تا آغاز رقابتهای لیگ دسته یک به شرایط آرمانی نزدیک خواهد شد.

در این دیدار دوستانه نیز تیم شهرداری اردبیل از همان ابتدا بهتر از حریف خود بازی کرد و در همان پنج دقیقه اول حملات خطرناکی را بر روی دروازه تیم تبریزی تدارک دید. اما بهترین موقعیت این تیم در دقیقه ۱۰ شکل گرفت، فرار عالی مهدی ترکمان از سمت چپ و شوت سنگین این بازیکن را دروازه بان تیم تبریز به سختی دفع کرد.

پس از این نوبت به حیدری بازیکن تازه وارد تیم اردبیل رسید تا در پی توپ ربایی زیبا و نفوذ به قلب دفاع تیم ماشین سازی و یک و دو با روح الله نعمتی صاحب موقعیت شود که شوت این بازیکن با برخورد به دست مدافع تبریزی به بیرون رفت و داور در عین ناباوری پنالتی نگرفت.

بازی خوب شاگردان محمد ربیعی تا دقیقه ۱۸ ادامه داشت که در این زمان و برخلاف جریان بازی تیم ماشین سازی که به ندرت به دروازه تیم میزبان نزدیک می شد، به گل اول خود دست یافت. در این صحنه فرزاد محمدی مهاجم قدرتمند تیم ماشین سازی توپ را میانه مدافعات تیم شهرداری صاحب شد و با شوت دقیق دروازه را گشود.

با این وجود تشویق شدید چند صد تماشاگرانی که برای دیدن این بازی به استادیوم تختی اردبیل آماده بودند، پس از این بیشتر شد و با فریادهای «ایبی یوخ – عیبی ندارد» و تشویق محمد ربیعی سرمربی محبوب این تیم نشان دادند که حمایت تمام قد از تیم خود دارند.

روند بازی هنوز حالت ابتدایی را را پیدا نکرده بود که بازیکنان تیم ماشین سازی تبریز در دقیقه ۲۰ از غفلت مدافعان تیم میزبان نهایت بهره را برده و به گل دوم خود دست یافتند، یک و دو مهاجمان این تیم این بار ایمان رئیسی نسب را روانه دروازه تیم شهرداری اردبیل کرد و این بازیکن با دریبل وحید کارگر توپ را به تور رساند. این گل در شرایط آفساید به ثمر رسید اما داور این صحنه را نگرفت.

قضاوت پرنوسان داور اردبیلی بازی که اشتباه وی روی گل دوم و سوم تیم ماشین سازی نیز تاثیرگذار بود موجب شد این دیدار تا دودی روند عادی خود را از دست بدهد.

با این حال گل دوم تیم میهمان باعث شد که حملات تیم شهرداری اردبیل شدت یافته و بازیکنان این تیم توپ و تور را در اختیار بگیرند، اما همچنان تیم تبریزی زهردار نشان می داد، چنانچه این تیم در پی یک ضد حمله دو شوت را روانه دروازه تیم میزبان کرد که به ثمر ننشست، برگشت همین توپ به فرزاد محدی گلزن اول این تیم رسید و وی با نفوذ به عمق دفاع شهرداری گل دوم خود و سوم تیم ماشین سازی را به ثمر رساند.

نتیجه رقم خورده که به هیچ عنوان شایسته بازی تیم شهرداری نبود و بازی به بن بست خورده بود، تیم شهرداری اردبیل با سماجت بازیکنان خود به گل رسید، گل تیم شهرداری اردبیل را ابراهیم کوه زد، وی در این صحنه توپ دریافتی در محوطه جریمه تیم ماشین سازی را به راحتی به گل تبدیل کرد.

نیمه دوم با تغییرات زیادی در ترکیب تیم شهرداری اردبیل آغاز شد و ورود بازیکنان جدیدی مثل علیزاده، سیاه، صبوری، خدابنده لو، شهبازی و... باعث شد تا تحرک بیشتری را در زیمن شاهد باشیم اما هیچ یک از حملات تیم شهرداری اردبیل ثمری نداشت.

اواخر این نیمه نیز تیم ماشین سازی همچون دقایق بازی به ضد حملات دل بسته بود و با این ترفند توانست گل چهارم خود را وارد دروازه خسروی دروازه بان جدید این تیم کند. علی پورمحدی زننده این گل بود.

تیم لیگ یکی تبریز یک دقیقه بعد نیز می توانست به گل پنجم خود دست یابد اما هوشیاری مهران موسوی که ۹۰ دقیقخ برای تیم خود بازی کرد مانع از فرو ریختن دروازه شهرداری شد.

در این دیدار تیم ماشین سازی شهرداری تبریز با مربیگیری مربی کهنه کار خود نادر دست نشان بسیار زیرکانه بازی کرد و نشان داد که می تواند در رقابتهای لیگ برای حریفان خود خطرناک باشد.