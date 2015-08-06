۵۴۶ پروژه عمرانی از محل جمع آوری زکات در کردستان اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای زکات استان که با حضور آیت الله عالمی برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه کردستان در بحث زکات یکی از استان های پیشرو در کشور است.

وی افزود: مردم متدین استان کردستان در بحث زکات همیشه پیشگام بوده اند و انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.

مدیر کل کمیته امداد کردستان بیان کرد: در دو سال گذشته بیش از ۴۸۵ کمک هزینه جهیزیه، ۲۴۲ مورد کمک هزینه خرید و احداث مسکن محرومان، ۴۶۲ مورد کمک هزینه درمانی به بیماران صعب ‌العلاج، کمک هزینه تحصیلی به هزار و ۱۲۰ دانش ‌آموز و دانشجو در سال ۹۲ و ۹۳ از جمله هزینه کرد زکات بوده است.

موسی نژاد یادآور شد: همچنین چهار هزار کمک موردی، آزاد سازی پنج زندانی غیرعمد و اجرای ۵۴۶ طرح عمرانی از دیگر حوزه‌ های هزینه‌ کرد زکات طی دو سال گذشته در استان بوده است.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود ادامه داد: بیش از ۱۶ میلیارد تومان زکات در سال گذشته در استان جمع آوری شده است.

مدیر کل کمیته امداد کردستان گفت: امسال در زمینه جمع ‌آوری زکات نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با افزایش ۹۰۰ میلیون تومانی در استان روبه رو بودیم.

موسی نژاد اظهار داشت: همچنین بیش از یک میلیارد تومان زکات فطریه و رشد قابل توجه آن نسبت به سال گذشته از دیگر توفیقات استان بوده است.

وی افزود: زکات جمع آوری شده با احتساب زکات فطریه در سال‌ جاری نسبت به سال گذشته در استان رشد داشته است.

مدیر کل کمیته امداد کردستان بیان کرد: پنج میلیارد تومان معادل سازی زکات از طریق شورای مرکزی طی دو سال گذشته برای استان جذب شده است.

موسی نژاد یادآور شد: از محل معادل ‌سازی پروژه‌ های زکات از طریق استان نیز سه میلیارد تومان جذب شده و انتظار می رود مابقی تعهدات نیز به زودی عملیاتی شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود ادامه داد: هدف‌ گذاری امسال شورای زکات استان بر اساس سیاست های اعلام شده از سوی شورای مرکزی ۶۰ درصد زکات جمع ‌آوری شده در زمینه رفع مشکلات نیازمندان است.