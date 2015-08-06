هیئت امنا یار امام مسجد باشند/ اصطلاح «امام جماعت» صحیح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی که شامگاه چهارشنبه در اولین گردهمایی هیئت امناء و خادمین مساجد استان البرز در تالار شهیدان فلاح سخن می گفت ضمن اعلام مطلب فوق در این باره افزود: اصلا اصطلاحی که با عنوان «امام جماعت» بکار می رود صحیح و زیبنده نیست چون این اصطلاح محدود کننده است.

آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی در همین باره اظهار کرد: امام جماعت فقط برای خواندن نماز است در حالی که امام مسجد برای آبادانی و انسان سازی اسلامی می کوشد.

وی ادامه داد: امام مسجد باید در امور مسجد مداخله داشته باشد و جلودار فرهنگ سازی اسلامی باشد، در نتیجه بهتر و البته صحیح است که در این رابطه لفظ «امام مسجد» بکار رود تا مسئله روشن تر باشد.

هیأت امناء امین و امانت دار مردم باشد

نماینده ولی فقیه در استان البرز در بخش دیگری از سخنانش نیز به جایگاه هیأت امناء در مساجد اشاره کرد و گفت: واژه امناء از امین گرفته شده است و همین موضوع می رساند این قشر باید از کسانی تشکیل شده باشند که صفت و ویژگی امانت در آنها به اثبات رسیده باشد.

آیت الله حسینی همدانی ادامه داد: در واقع هیئت امناء باید فضای مطلوبی را برای نمازگزاران ترتیب بدهد نه اینکه مسبب و محور اختلافات شود.

خطیب جمعه کرج مسجد را قلب تپنده محلات دانسته و در این باره گفت: با آبادانی و ساماندهی مساجد مسلما شاهد آبادانی مناطق و شهرها خواهیم شد.

وی در خصوص خادمین مساجد نیز عنوان کرد: خادمین کسانی هستند که بیشتر از همه افراد در مساجد هستند و باید بداینم که این جایگاه، جایگاه پیغمبری است و مختص افراد ضعیف و زبون نیست.

نماینده ولی فقیه در البرز در پایان با بیان اینکه خادمین مساجد باید از افرادی انتخاب شوند که اهل مطالعه و آگاه به امور مختلفه باشند در این باره توضیح داد: صبوری و حُسن برخورد از ویژگی های خادمین است که در جذب مخاطب بسیار تأثیر گذار است و امید است به این مسائل توجه لازم نشان داده شود.