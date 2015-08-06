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۱۵ مرداد ۱۳۹۴، ۸:۳۷

نماینده ولی فقیه در البرز:

هیئت امنا یار امام مسجد باشند/ اصطلاح «امام جماعت» صحیح نیست

هیئت امنا یار امام مسجد باشند/ اصطلاح «امام جماعت» صحیح نیست

کرج - نماینده ولی فقیه در البرز با بیان اینکه باید هیئت امنا به عنوان یک رکن اساسی و کارساز در مساجد عمل کند، گفت: در انجام امور مهم مساجد بدون شک باید هیئت امنا یار امامِ مسجد باشند نه بار او.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی که شامگاه چهارشنبه در اولین گردهمایی هیئت امناء و خادمین مساجد استان البرز در تالار شهیدان فلاح سخن می گفت ضمن اعلام مطلب فوق در این باره افزود: اصلا اصطلاحی که با عنوان «امام جماعت» بکار می رود صحیح و زیبنده نیست چون این اصطلاح محدود کننده است.

آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی در همین باره اظهار کرد: امام جماعت فقط برای خواندن نماز است در حالی که امام مسجد برای آبادانی و انسان سازی اسلامی می کوشد.

وی ادامه داد: امام مسجد باید در امور مسجد مداخله داشته باشد و جلودار فرهنگ سازی اسلامی باشد، در نتیجه بهتر و البته صحیح است که در این رابطه لفظ «امام مسجد» بکار رود تا مسئله روشن تر باشد.

هیأت امناء امین و امانت دار مردم باشد

نماینده ولی فقیه در استان البرز در بخش دیگری از سخنانش نیز به جایگاه هیأت امناء در مساجد اشاره کرد و گفت: واژه امناء از امین گرفته شده است و همین موضوع می رساند این قشر باید از کسانی تشکیل شده باشند که صفت و ویژگی امانت در آنها به اثبات رسیده باشد.

آیت الله حسینی همدانی ادامه داد: در واقع هیئت امناء باید فضای مطلوبی را برای نمازگزاران ترتیب بدهد نه اینکه مسبب و محور اختلافات شود.

خطیب جمعه کرج مسجد را قلب تپنده محلات دانسته و در این باره گفت: با آبادانی و ساماندهی مساجد مسلما شاهد آبادانی مناطق و شهرها خواهیم شد.

وی در خصوص خادمین مساجد نیز عنوان کرد: خادمین کسانی هستند که بیشتر از همه افراد در مساجد هستند و باید بداینم که این جایگاه، جایگاه پیغمبری است و مختص افراد ضعیف و زبون نیست.

نماینده ولی فقیه در البرز در پایان با بیان اینکه خادمین مساجد باید از افرادی انتخاب شوند که اهل مطالعه و آگاه به امور مختلفه باشند در این باره توضیح داد: صبوری و حُسن برخورد از ویژگی های خادمین است که در جذب مخاطب بسیار تأثیر گذار است و امید است به این مسائل توجه لازم نشان داده شود.

کد مطلب 2876370

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