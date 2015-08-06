یک میلیون نفر در کشور فارغ التحصیل دانشگاه علمی کاربردی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اخباری شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریز با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی بزرگترین دانشگاه مهارت محور و تنهاترین دانشگاه نسل سوم و دارای تقاضا محور بودن رشته ها و دوره هاست، افزود: دانشگاه ها عرضه محور هستند درحالیکه دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته های خود را با توجه به نیاز بازار و تقاضای بخش خصوصی و عمومی ارائه می دهند.

وی با تاکید بر اینکه ۷۷۰ رشته با بیش از ۱۰ هزار رشته محل در سراسر ۱۱۰۰ مرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی وجود دارد، ادامه داد: ۶۰۰ هزار دانشجو هم اکنون در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

اخباری با اشاره به اینکه یک هزار نفر نیز در این دانشگاه به عنوان مدرس فعالیت می کنند، گفت: این دانشگاه به دلیل اینکه از نظر ساختاری ویژگی دانشگاه نسل سوم را داراست لذا مسئولین نظام تلاش می کنند این دانشگاه در جایگاه خودش قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت اقتصاد محور و اقتصاد دانش بنیان بودن دانشگاه ها گفت: ما در این دانشگاه نگاه ویژه ای به اقتصاد دانش بنیان و ارتباط علم با صنعت داریم.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با بیان اینکه این دانشگاه منطبق با نیاز روز حرکت می کند، ادامه داد: وظیفه ما در این دانشگاه تربیت نیروی ماهر کاری در کل کشور است.

اخباری ادامه داد: باید امروز نگاه توسعه ای باتوجه به آمایش سرزمینی هر منطقه و جهت گیری های شغلی و مزیت های بومی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه یک میلیون نفر فارغ التحصیل از دانشگاه علمی کاربردی هستند، گفت: ۷۸ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه علمی کاربردی شاغل هستند.

اخباری با اشاره به اینکه هر رشته محل در دانشگاه جامع علمی کاربردی می تواند پنج شغل را پوشش دهد، افزود: نظام آموزشی کشور باید سهم دانشگاه علمی کاربردی را نسبت به دانشجوهای این دانشگاه افزایش دهد.

وی از تحصیل ۱۷ درصد از دانشجویان کل کشور در دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد و ابراز داشت: باتوجه به نیاز بازار به نیروی ماهر باید در برنامه ششم توسعه این آمار به ۵۰ درصد برسد تا بتوانیم نیروهای مهارتی کشور را تامین کنیم.

اخباری با بیان اینکه مدارک دانشگاه علمی و کاربردی از معتبرترین مدارک دانشگاهی کشور است، افزود: بیش از ۸۵ درصد دانشگاه های کشورهای توسعه یافته جهان دانشگاه های علمی کاربردی و مهارتی هستند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با تاکید بر اینکه این دانشگاه یکی از چابک ترین دانشگاه های کشور است، ادامه داد: ۹ هزار و ۶۵۷ کدرشته هم اکنون در دفترچه های انتخاب رشته کنکور برای این دانشگاه وجود دارد.