پرونده ۳۰ باغ خشکیده در دادگاه/ بازداشت زمین خوار ونک

به گزارش خبرنگار مهر ،سال گذشته بود که مدیران شهرداری از بازگشت اتوبوس های برقی به پایتخت خبر دادند . اما باگذشت ۵ ماه از سال خبری از این اتوبوس ها در شهر تهران نیست . این هفته ،رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با اشاره به زمان بازگشت اتوبوس های برقی به پایتخت گفت: این پروژه با تاخیر در حال انجام است و شورای شهر تهران این موضوع را پیگیری خواهد کرد .

احمد دنیامالی با بیان اینکه موضوع اتوبوس‌های برقی به شکل گذشته دیگر مطرح نیست، گفت: باید از اتوبوس‌هایی استفاده شود که نیروی مولدش بر روی خود اتوبوس‌ها پیش‌بینی شده باشد؛ مانند خودروهای هیبریدی یا اتوبوس‌هایی که باطری‌شان قابل شارژ باشد که این نوع اتوبوس‌ها بسیار گران است.

وی ادامه داد: استفاده از اتوبوس برقی که دارای شبکه بالاسری باشد، مورد تائید شورا نیست زیرا از نظر منظر و معماری، باعث به هم ریختگی شهری خواهد شد؛ از طرفی اتوبوس‌های برقی که مولدشان بر روی خودشان باشد نیز هزینه دارد. اما مدیریت شهری به دنبال جایگزینی اتوبوس‌هایی است که از سوخت فسیلی استفاده نکنند.

دنیامالی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص عاقبت پولی شدن بزرگراه‌های پایتخت هم گفت: این موضوع در برنامه ششم توسط دولت پیش‌بینی شده و قرار است در شورا نیز بر روی این طرح کار کارشناسی انجام گیرد تا طرحی پخته ارائه شود؛ شاید عمر این موضوع به شورای چهارم نرسد.

این هفته ، مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال و منابع‌طبیعی از بازداشت یک زمین‌خوار بزرگ مربوط به میدان ونک خبر داد.

حسین معصوم از پیگیری پرونده جعل اسناد در دادسرای تهران خبر داد و گفت: بر اساس اطلاعات شهروندان مبنی بر جعل سند مربوط به دولت در یک زمین به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع واقع در میدان ونک - خیابان ملاصدرا، شکایتی در دادسرای مبارزه با زمین‌خواری مطرح شد که مراحل پایانی خود را می‌گذراند.

مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال و منابع طبیعی افزود: با پیگیری‌های موثر و پیچیده فنی سرانجام ریاست شعبه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به پرونده، حکم بازداشت متهمان از جمله «زمین‌خوار حرفه‌ای» و «سردفتر اسناد رسمی» صادر شد.

معصوم تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده که یکی از پرونده‌های پیچیده زمین‌خواری است و جعل سند مربوط به آن به سال ۱۳۳۶ برمی‌گردد دارای ابعاد خاص و پیچیده‌ای است و همچنان ادامه دارد.

در این هفته مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران از تشکیل ستادی در سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران خبر داد و گفت: تمامی باغات تهران شناسنامه دار می شوند.

او با بیان اینکه بخش عمده ای از باغات تهران که در کمیسیون ماده ۷ دارای پروانه و شناسنامه هستند در حال بررسی از سوی ستاد سازمان بوستان ها هستند، تصریح کرد: در تلاشیم اطلاعات جامع و کاملی از تمامی باغات تهران در قالب یک سامانه گردآوری کنیم تا جلوی هرگونه تخریب تعمدی از سوی مالکان گرفته شود.

وی با بیان اینکه شناسنامه دار شدن باغات تهران علاوه بر فعالیت مناطق ۲۲ گانه در دستور کار قرار گرفته است، افزود: اگر باغی توسط مالکی تعمدا خشکانده شود، برابر تبصره ۱ ماده ۶ شهرداری از طریق مراجع قضایی به این فضای سبز وارد می شود و به نفع مردم تملک صورت خواهد گرفت.

معاون شهردار تهران از شناسایی ۳۰ باغ تهران از طریق مراجع قضایی خبر داد و یادآور شد: هنوز برای هیچ باغی حکم قطعی برای تملک صادر نشده اما شناسایی این باغات در حال پیگیری است.

مدت هاست فاز دو بوستان ولایت بلاتکلیف است و مسئولان شهری تکمیل این بخش از زمین ها را موکول به تکمیل طرح موضوعی این زمین ها کرده اند.

این هفته رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران اعلام کرد :براساس اطلاعات غیر رسمی طرح زمین های باقیمانده بوستان ولایت در حال تکمیل است .

رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران درباره تعیین تکلیف زمین های بوستان ولایت می گوید: تا آنجا که اطلاع دارم طرح شهرداری برای این زمین ها تا ۸۰ درصد آماده شده و پس از ارائه و تصویب در شورا عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از این زمین ها کاربری تجاری مسکونی دارند گفت: عده ای در خواب می دیدند که بخشی از این زمین ها کاربری مسکونی و تجاری داشته باشد و حتی در سایت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری نیز چنین کاربری تعریف شده بود که شورا سریع به آن واکنش نشان داد و در حال حاضر این زمین کاربری فضای سبز دارد.