ذخایر آبی کشور ۵۵ درصد کاهش یافت/ مرگ آبهای زیر زمینی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی توکلی شامگاه چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به روند خشکسالی در کشور اظهار داشت: پدیده خشکسالی از سال ۷۹ به بعد بارها در کشور تکرار شده است.

وی یکی دلایل خشکسالی در کشور را برداشت های بی رویه از دخایر آبی عنوان کرد و گفت: همچنین کاهش بارندگی ها و افزایش دما نیز از دیگر دلایل خشسکالی در سطح کشور محسوب می شوند.

خشک شدن چشمه ها و رودخانه های کشور بر اثر خشکسالی

رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اثر خشکسالی اکثر چشمه ها در کشور خشک شده است، گفت: همچنین ظرفیت آبی رودخانه ها و دریاچه های کشور پایین آمده است.

توکلی با اشاره به کاهش حجم ذخایر آبی کشور تصریح کرد: میزان دخایر آب کشور از ۹۲ میلیارد متر مکعب در حال حاضر به حدود ۴۵ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

وی از کاهش ۵۵ درصدی ذخایر آبی کشور خبر داد و گفت: متاسفانه روز به روز برداشت ها از منابع آبی کشور بیشتر می شود و میزان مصرف آب نیز در کشور بالا می رود.

رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش آب های زیرزمینی در کشور ادامه داد: در حال حاضر در برخی از مناطق میزان آب های زیرزمینی به نصف رسیده است.

مرگ آبهای زیرزمینی در کشور

توکلی با اشاره به میزان کاهش سطح آب های زیرزمینی کشور تصریح کرد: در برخی از مناطق سطح آبهای زیرزمینی ۲۰۰ متر پایین رفته است.

وی با اشاره به اینکه در برخی از مناطق دیگر آبهای زیرزمینی شور شده است، افزود: در حال حاضر شاهد مرگ منابع زیرزمینی در سطح کشور هستیم.

رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم استفاده از روشهای آبیاری نوین در کشاورزی تصریح کرد: سال گذشته بیش از دو هزار میلیارد تومان برای اجرای این سیستم در سطح زمین های کشاورزی کشور اختصاص پیدا کرد.

توکلی یادآور شد: همچنین در سال ۹۲ نیز حدود هزار میلیارد تومان برای اجرای روش آبیاری نوین و تحت فشار در سطح اراضی کشاورزی کشور اختصاص پیدا کرد.

محصولی که منابع آبی را بالا می کشد

وی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای اجرای این روش در سطح اراضی کشاورزی کشور عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته طی امسال باید ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تحت پوشش این سیستم آبیاری قرار گیرند.

رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کشت محصول هندوانه در سطح کشور و همچنین استان لرستان تصریح کرد: برای کشت این محصول آب زیادی مصرف می شود و این در حالیست این محصول ارزش افزوده ای نیز برای کشور ندارد.

توکلی با بیان اینکه در حال حاضر ما شاهد خشکسالی در کشور هستیم افزود: این در حالیست که منابع آبی صرف کشت محصولی مانند هندوانه شده که آن را به کشور عراق صادر می کنند.