هنر مدرن تهي از ابتكار و سرشار از تقليد است

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، در نمايشگاه نقاشي‌هاي حسام عبدشاه، 24 اثر اين هنرمند به نمايش عموم گذاشته شده كه عمده اين آثار مضامين تاريخي را دربر گرفته‌اند.

حسام عبدشاه كه اخيرا در گالري ثروت به ارائه آثار نقاشي خود پرداخته، در گفتگو با "مهر" گفت: "آثار من تماما در زمينه ايران باستان به خصوص هخامنشي است. البته اين آثار حالت‌هاي تلفيقي با محتواي امروزي در فرم ايران باستان گنجانده شده است. مي‌توان گفت با دقت در اين آثار هويت ملي جوانان و جذب نشدن بيگانگان در مخاطب تداعي مي‌شود."

اين نقاش گفت: "تكنيك رنگ روغن بر مقوا و تكنيك‌هاي ابداعي خاص من در اين آثار خودنمايي مي‌كنند. جالب است بدانيد سبكي كه من در خصوص اين آثار به كار گرفته‌ام نيز سبك هخامنشي نام دارد. اين سبك به شكل آكادميك در عرصه هنرهاي تجسمي جا نيفتاده و من با الهام از نقاشي گذشتگان به اين سبك دست يافته‌ام."

وي به آثار خود در اين نمايشگاه اشاره كرد و افزود: "آثاري كه مشاهده مي‌كنيد به نوعي نقش برجسته محسوب مي‌شود. منتهي نقش برجسته‌هايي كه به شكل مسطح ارائه شده‌اند. همچنين در كنار اين كارها، آثار چندبعدي نيز كار كرده‌ام كه در اين روزها نظر مخاطبان زيادي را به خود جلب كرده است."

عبدشاه در ادامه نسبت به روند كنوني نقاشي در گالري‌ها ابراز تاسف كرد و به خبرنگار تجسمي "مهر" گفت: "من نقاشي اصفهاني هستم، اما متاسفانه با اينكه همه از اين شهر به عنوان نصف جهان ياد مي‌كنند، مردمان آن علاقه چنداني به هنرهاي تجسمي به خصوص نقاشي ندارند. البته همانطور كه مي‌دانيد نقاشان تكيه چنداني بر فروش آثارشان ندارند، نه اينكه بگويم فروش نقش كمرنگي در اين بين دارد، اما عمده نقاط مثبت يك نمايشگاه بر طيف گسترده مخاطبان متمركز مي‌شود."

وي افزود: "در شهرستان‌ها، گالري‌هاي سطح شهر تهي از مخاطب و بازديدكننده‌اند و در تهران كه جمعيت بيشتري با امكانات و وسايل ارتباط جمعي سر و كار دارند، باز هم نمايشگاهها با اقبال كمي مواجهند. در سال‌هاي اخير نيز آثار بيشتر نمايشگاهها را هنر مدرن تشكيل داده، هنري كه تهي از ابتكار و مملو از تقليد و يكنواختي بوده است."

به گزارش خبرنگارتجسمي "مهر"، "اسير پرواز زمان"، "در اوج ويراني هنوز بالي براي پرواز هست" و ... ازعناوين نقاشي‌هاي حسام عبدشاه است. مجموعه‌اي از آثار هخامنشي كه با طرح نمايندگان ملل ارائه شده است. عنوان اين مجموعه نيز"عاشقان حضور" گذاشته شده است. ظاهرا نقاش سعي كرده با استفاده از بافت‌هاي سنتي و ذهنيات ايراني و استعمال فرم‌هاي آبستره، رنگ‌بندي آثار را طوري در كنار يكديگر بگذارد كه آثار نزد مخاطب مدرن و بامحتوا جلوه كند.

عبدشاه نقاشي است كه در طول فعاليت هنري خود از محضر استادي در اين زمينه بهره نگرفته و به شكل آكادميك اين رشته را در دانشگاه دنبال نكرده است. شركت در نمايشگاههاي نخبگان هنر اصفهان، گالري دريابيگي، موزه امام علي (ع) و گالري ثروت از جمله فعاليت‌هاي وي در سال‌هاي اخير به شمار مي‌آيد.