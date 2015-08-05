پیروزی بایرن مونیخ مقابل رئال مادرید/ گواردیولا نفس راحتی کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال بایرن مونیخ و رئال مادرید چهارشنبه شب در دیدار نهایی تورنمنت چهارجانبه آئودی به مصاف هم رفتند. در این بازی که به میزبانی بایرن مونیخ در ورزشگاه آلیانز آره‌نا برگزار شد تیم بایرن مونیخ با حساب یک بر صفر از سد رقیب قدرتمند خود گذشت. رابرت لواندوفسکی در دقیقه ۸۸ زننده تنها گل مسابقه بود.

فتح این جام برای پپ گواردیولا سرمربی تیم بایرن مونیخ اهمیت زیادی داشت. علاوه بر اینکه وی بعنوان یک بارسایی همواره برای شکست رئالی از انگیزه‌های فراوانی برخوردار است، بعد از شکست برابر وولفسبورگ در سوپرکاپ آلمان تحت فشار زیادی قرار داشت و به دنبال این بود تا با شکست رئال مادرید از میزبان انتقادها بکاهد.