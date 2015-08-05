افزایش قربانیان یمن به ۶۱۰۲ شهید و مجروح/ ناکامی حمله به یک مسجد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، سازمان ملل با اعلام اینکه شمار قربانیان تجاوز عربستان سعودی به ۱۹۱۶ کشته و ۴۱۸۶ نفر مجروح رسیده است، نسبت به بمباران زیر ساخت های مدنی در یمن ابراز نگرانی کرد.

سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: هفته های گذشته یمن شاهد حملات ویرانگر به ویژه به مناطق مسکونی بوده است. وی با اشاره به اینکه بمباران مناطقی در تعز منجر به کشته شدن دست کم ۷۳ نفر از جمله ۱۱ کودک و زخمی شدن ۹۳ نفر دیگر شد، تاکید کرد: در حملات شبه نظامیان مسلح وابسته به منصور هادی به مناطق مسکونی ۱۴ منزل مسکونی به شدت آسیب دید.

خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی و کمیته های مردمی تلاش برای حمله تروریستی به مسجد الحشحوش در صنعا پایتخت یمن را ناکام گذاشتند. یک مقام امنیتی من در این رابطه گفت: سرویس های امنیتی و کمیته های مردمی تعدادی از عناصر تروریستی را که حامل ۴ بمب بوده و درصدد ورود به مسجد الحشحوش بودند دستگیر کردند.

بر این اساس تحقیقات در مورد طرف های عامل این اقدام تروریستی ادامه دارد. همچنین اتحادیه اروپا از تصمیم خود برای ارائه کمک جدید به به ملت یمن به ارزش ۱۲ میلیون یوور خبر داد.

کمیساریای اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای عنوان کرد: اتحادیه اروپا ۱۲ میلیون دلار برای ارائه خدمات بهداشتی، غذا، آب، سرپناه و لوازم اساسی منزل به یمن اختصاص داده است. طبق اعلام اتحادیه اروپا باقی مانده مبلغ اختصاص داده شده به یمن برای آوارگان این کشور در جیبوتی و سومالی هزینه خواهد شد.