خيال هاي كودكان ، بر ديوارهاي كانون نقش مي بندد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، كودكان بازديد كننده از جشنواره روز جهاني كودك ، تصورات ذهني خود رادر حال حركت ، باقلم و رنگ بر ديوارهاي سفيد محوطه داخلي و خارجي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، ترسيم خواهند كرد .
نقاشي ديواري كودكان ، پس از برگزاري جشن هاي روز جهاني كودك ، به صورت نمايشگاهي در معرض ديد علاقمندان قرار مي گيرد .ويژه برنامه هاي جشنواره روز جهاني كودك (16 مهر ماه ) همزمان با تهران ، در تمام مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از 13 تا 17 مهر ماه برگزار مي شود .
كودكان تهراني ، خاطره جشن روز جهاني كودك را بر ديوارهاي داخلي و خارجي كانون ثبت مي كنند .
کد مطلب 28764
نظر شما