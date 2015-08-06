شبکه های توزیع آب در شهرهای لرستان هوشمند می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا کرموند شامگاه چهارشنبه در نشست با خبرنگاران رسانه های جمعی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته شبکه توزیع آب در شهرهای استان لرستان هوشمند خواهند شد.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح شبکه های توزیع آب در شهرهای استان عنوان کرد: بخش زیادی از شبکه های توزیع آب شهری لرستان نیازمند اصلاح هستند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان با اشاره به تنش آبی در مناطق جنوبی و غربی استان ادامه داد: استان لرستان یکی از استانهای مواجه با تنش آبی در کشور محسوب می شود.

کرموند با تاکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب در شهرهای استان لرستان گفت: همچنین شرکت آب و فاضلاب شهری استان نیز تمهدیات لازم را در بخش بهینه سازی تولید و مصرف آب در شهرهای استان اندیشیده است.

وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه بدهیم شهرهای استان با بحران آب مواجه شوند، گفت: در این راستا یکی از اقدامات در دستور کار شرکت آب و فاضلاب شهری استان هوشمند سازی شبکه های توزیع آب در سطح شهرهای استان است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای پروژه انتقال آب کاکارضا به شهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این پروژه توسط قرارگاه خاتم الانبیا در استان در حال اجرا است.

کرموند با بیان اینکه این پروژه ۳۰ میلیارد تومان مطالبات پیمانکار دارد تصریح کرد: با این وجود روند اجرای این پروژه مطلوب بوده و ظرف چند ماه آینده عملیاتی خواهد شد.